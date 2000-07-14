Раздел: Фоторепортажи
Неприступные и живописные города, возведенные на скалах. Фото
Сложно найти человека, который не хотел бы там жить.
Горы сами по себе прекрасны, но города, которые расположены на них, придают особого шарма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
Города, возведённые на скалах, представляют собой яркий контраст между первозданной природой и сооружениями, которые возводит человек, делая ей вызов.
Читайте также: Страна полуночного солнца: живописные города Норвегии. Фото
И эти потрясающие фотографии - наглядное тому подтверждение!
Горы сами по себе прекрасны, но города, которые расположены на них, придают особого шарма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
Города, возведённые на скалах, представляют собой яркий контраст между первозданной природой и сооружениями, которые возводит человек, делая ей вызов.
Читайте также: Страна полуночного солнца: живописные города Норвегии. Фото
И эти потрясающие фотографии - наглядное тому подтверждение!
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