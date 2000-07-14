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Раздел: Фоторепортажи  
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Неприступные и живописные города, возведенные на скалах. Фото

Неприступные и живописные города, возведенные на скалах. ФотоСложно найти человека, который не хотел бы там жить.

Горы сами по себе прекрасны, но города, которые расположены на них, придают особого шарма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.

Города, возведённые на скалах, представляют собой яркий контраст между первозданной природой и сооружениями, которые возводит человек, делая ей вызов.

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И эти потрясающие фотографии - наглядное тому подтверждение!

Неприступные и живописные города, возведенные на скалах. Фото
Неприступные и живописные города, возведенные на скалах. Фото
Неприступные и живописные города, возведенные на скалах. Фото
Неприступные и живописные города, возведенные на скалах. Фото
Неприступные и живописные города, возведенные на скалах. Фото
Неприступные и живописные города, возведенные на скалах. Фото
Неприступные и живописные города, возведенные на скалах. Фото
Неприступные и живописные города, возведенные на скалах. Фото
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 Теги: города, скалы

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Сегодня, 13:54 » Автор: Ирина Шевченко
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