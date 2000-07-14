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Эта милая лисица ведет себя как обычная домашняя собака. Фото

Эта милая лисица ведет себя как обычная домашняя собака. Фото Травмированное животное приютили в дом.

Удивительная история из мира животных произошла в Уорикшире, Великобритания. Все началось довольно грустно — сотрудниками Заповедника дикой природы Нанитон и Уорикшир была найдена раненая лисица, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

После длительной реабилитации в центре для животных стало ясно, что она не сможет вернуться в дикую среду обитания, так как слишком привыкла к людям. Из ветклиники лисицу взял к себе Джефф Грюкок (Geoff Grewcock).

Дальнейшего поворота событий не ожидал никто: на новом месте дикое животное стало вести себя, как обыкновенная собака.

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Рокси, как нарекли животное, подружилась с остальными питомцами Грюкоков и охотно с ними играет. Лисица предпочитает собачий корм сырому мясу, спит в корзине и гуляет на поводке. От дикого животного у нее осталась только внешность.

Эта милая лисица ведет себя как обычная домашняя собака. Фото
Эта милая лисица ведет себя как обычная домашняя собака. Фото
Эта милая лисица ведет себя как обычная домашняя собака. Фото
Эта милая лисица ведет себя как обычная домашняя собака. Фото
Эта милая лисица ведет себя как обычная домашняя собака. Фото
Эта милая лисица ведет себя как обычная домашняя собака. Фото
Эта милая лисица ведет себя как обычная домашняя собака. Фото
Эта милая лисица ведет себя как обычная домашняя собака. Фото
Эта милая лисица ведет себя как обычная домашняя собака. Фото
Эта милая лисица ведет себя как обычная домашняя собака. Фото
Эта милая лисица ведет себя как обычная домашняя собака. Фото
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 Теги: лисица, собака, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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