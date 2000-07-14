Эта милая лисица ведет себя как обычная домашняя собака. Фото

Травмированное животное приютили в дом.



Удивительная история из мира животных произошла в Уорикшире, Великобритания. Все началось довольно грустно — сотрудниками Заповедника дикой природы Нанитон и Уорикшир была найдена раненая лисица, сообщает



После длительной реабилитации в центре для животных стало ясно, что она не сможет вернуться в дикую среду обитания, так как слишком привыкла к людям. Из ветклиники лисицу взял к себе Джефф Грюкок (Geoff Grewcock).



Дальнейшего поворота событий не ожидал никто: на новом месте дикое животное стало вести себя, как обыкновенная собака.



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Рокси, как нарекли животное, подружилась с остальными питомцами Грюкоков и охотно с ними играет. Лисица предпочитает собачий корм сырому мясу, спит в корзине и гуляет на поводке. От дикого животного у нее осталась только внешность.























Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Удивительная история из мира животных произошла в Уорикшире, Великобритания. Все началось довольно грустно — сотрудниками Заповедника дикой природы Нанитон и Уорикшир была найдена раненая лисица, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture После длительной реабилитации в центре для животных стало ясно, что она не сможет вернуться в дикую среду обитания, так как слишком привыкла к людям. Из ветклиники лисицу взял к себе Джефф Грюкок (Geoff Grewcock).Дальнейшего поворота событий не ожидал никто: на новом месте дикое животное стало вести себя, как обыкновенная собака.Рокси, как нарекли животное, подружилась с остальными питомцами Грюкоков и охотно с ними играет. Лисица предпочитает собачий корм сырому мясу, спит в корзине и гуляет на поводке. От дикого животного у нее осталась только внешность.



