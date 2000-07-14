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Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото

Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. ФотоКак отдыхали солдаты.

Чтобы поддерживать боевой дух своих солдат во время войны во Вьетнаме, американская армия регулярно устраивала для них различные представления с участием певиц и танцовщиц. Судя по этим фото, американские военнослужащие и вовсе не были обделены женским вниманием. Снимки были сделаны на различных американских военных базах во время отдыха солдат, развлекательных программ и концертов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф

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Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
Американские военные в редких снимках времен Вьетнамской войны. Фото
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 Теги: военные, Вьетнам

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Сегодня, 13:08 » Автор: Анна Мартынова
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