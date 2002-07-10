Раздел: Фоторепортажи
Фотограф нашел способ показать, насколько маленькая наша планета. Фото
Эти снимки не могут не удивить.
Земля нам кажется огромной, а сами мы, живя на ней, ощущаем себя крохотными. Но часто ли кто-то из нас задумывается, насколько мала наша родная планета по сравнению с остальной частью космоса?
Эти фотографии помогут увидеть Землю в перспективе, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. На этом фото, сделанном космическим аппаратом Cassini в 2013 году, видна крошечная Земля, обозначенная стрелкой, с расстояния 1,4 млрд километров. (© NASA Goddard Spaceflight Center)
2. На этом изображении сопоставлены размеры Северной Америки и Большого красного пятна на Юпитере. Как вы можете видеть, гигантский шторм, бушующий на этой планете, способен полностью поглотить земной континент. (© John Brady at Astronomy Central)
3. Кольца Сатурна представляют собой необычайно красивое зрелище, но на Сатурне они выглядят гораздо лучше, чем на Земле. (© John Brady at Astronomy Central)
4. Кольца Сатурна настолько велики, что на них можно поместить шесть планет размером с Землю. Для сравнения, миллионы частиц льда, создающих эти кольца, величиной около метра. (© John Brady at Astronomy Central)
5. Марс может стать вторым домом для человечества, но он всего лишь немного больше, чем половина Земли. К примеру, Северная Америка едва помещается на одной из полусфер Марса. (© John Brady at Astronomy Central)
6. Олимп — самая высокая вулканическая гора во всей Солнечной системе — расположена на Марсе. Если бы она находилась на Земле, то полностью перекрыла бы штат Аризона. (© John Brady at Astronomy Central)
7. Луна Юпитера Ио с более чем 400 действующими вулканами является самым геологически активным объектом в Солнечной системе. Для сравнения, в Северной Америке действующих вулканов всего лишь 100. (© John Brady at Astronomy Central)
8. Луна Юпитера Европа в четыре раза меньше Земли, но ученые считают, что на ней больше воды, чем во всех океанах Земли, вместе взятых. Сфера, содержащая все воды Европы, была бы на 480 километров шире, чем подобная сфера со всеми водами Земли. (© 5 hours ahead)
9. Солнце содержит 99,86% массы всей нашей Солнечной системы и является настолько большим, что внутри него может поместиться 1,3 млн планет Земля. (© John Brady at Astronomy Central)
10. Хотя оно не настолько большое, как наша родная галактика, Млечный Путь. Посмотрите к югу от центра этой галактики, и вы увидите небольшое пятно с надписью «SUN». Вот где находится наша крошечная Солнечная система, обитая среди 100 миллиардов других звезд в нашей галактике. (© NASA/JPL-Caltech/ESO/R)
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11. Эта красная точка показывает, где находится наша галактика в сверхскоплении галактик, называемом Ланиакея (Laniakea), что означает «необъятные небеса». (© Nature Video/YouTube)
Земля нам кажется огромной, а сами мы, живя на ней, ощущаем себя крохотными. Но часто ли кто-то из нас задумывается, насколько мала наша родная планета по сравнению с остальной частью космоса?
Эти фотографии помогут увидеть Землю в перспективе, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. На этом фото, сделанном космическим аппаратом Cassini в 2013 году, видна крошечная Земля, обозначенная стрелкой, с расстояния 1,4 млрд километров. (© NASA Goddard Spaceflight Center)
2. На этом изображении сопоставлены размеры Северной Америки и Большого красного пятна на Юпитере. Как вы можете видеть, гигантский шторм, бушующий на этой планете, способен полностью поглотить земной континент. (© John Brady at Astronomy Central)
3. Кольца Сатурна представляют собой необычайно красивое зрелище, но на Сатурне они выглядят гораздо лучше, чем на Земле. (© John Brady at Astronomy Central)
4. Кольца Сатурна настолько велики, что на них можно поместить шесть планет размером с Землю. Для сравнения, миллионы частиц льда, создающих эти кольца, величиной около метра. (© John Brady at Astronomy Central)
5. Марс может стать вторым домом для человечества, но он всего лишь немного больше, чем половина Земли. К примеру, Северная Америка едва помещается на одной из полусфер Марса. (© John Brady at Astronomy Central)
6. Олимп — самая высокая вулканическая гора во всей Солнечной системе — расположена на Марсе. Если бы она находилась на Земле, то полностью перекрыла бы штат Аризона. (© John Brady at Astronomy Central)
7. Луна Юпитера Ио с более чем 400 действующими вулканами является самым геологически активным объектом в Солнечной системе. Для сравнения, в Северной Америке действующих вулканов всего лишь 100. (© John Brady at Astronomy Central)
8. Луна Юпитера Европа в четыре раза меньше Земли, но ученые считают, что на ней больше воды, чем во всех океанах Земли, вместе взятых. Сфера, содержащая все воды Европы, была бы на 480 километров шире, чем подобная сфера со всеми водами Земли. (© 5 hours ahead)
9. Солнце содержит 99,86% массы всей нашей Солнечной системы и является настолько большим, что внутри него может поместиться 1,3 млн планет Земля. (© John Brady at Astronomy Central)
10. Хотя оно не настолько большое, как наша родная галактика, Млечный Путь. Посмотрите к югу от центра этой галактики, и вы увидите небольшое пятно с надписью «SUN». Вот где находится наша крошечная Солнечная система, обитая среди 100 миллиардов других звезд в нашей галактике. (© NASA/JPL-Caltech/ESO/R)
Читайте также: Фотограф нашел способ показать красоту природы США. Фото
11. Эта красная точка показывает, где находится наша галактика в сверхскоплении галактик, называемом Ланиакея (Laniakea), что означает «необъятные небеса». (© Nature Video/YouTube)
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