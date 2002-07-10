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Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото

Необычные вещи, которые для немцев – норма. ФотоЭта страна умеет удивлять.

Страна, в которой ежегодно выпивают 8 млрд литров пива, на перекрестках играют в пинг-понг, а для прекрасных дам отводят отдельные удобные парковочные места. Пожалуй, единственное место на планете, где женщины могут без зазрения совести сдать своего мужа в детский сад, а любой житель может безмятежно попивать любимый напиток со вкусом колбасок и соуса карри. Все это возможно только у немцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы отправились в путешествие по Германии, чтобы рассказать о невообразимых немецких вещах, которые удивят даже самого любопытного путешественника.

1. Играйте, чтобы не нарушать

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


Немцы очень трепетно заботятся о безопасности своих граждан и иногда придумывают совершенно гениальные и простые вещи. На некоторых пешеходных переходах можно увидеть специальные устройства для игры в пинг-понг, которые активизируются, когда горит красный свет. Чтобы у пешеходов было меньше соблазна перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора, они могут сыграть в игру, пока не загорелся зеленый свет.

2. Самые вежливые полицейские

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


Немецкие полицейские пользуются большим уважением в Германии. Так, по данным недавнего опроса общественного мнения, немцы доверяют полицейским даже больше, чем своим работодателям и докторам.

3. Пивной рай

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


Германия, пожалуй, самая пивная страна в мире. В год немцы выпивают более 8 млрд л этого алкогольного напитка. И выбрать здесь есть из чего. Можно попробовать более 5 500 сортов пива и пить его практически в любом месте без нарушения закона.

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


Октоберфест — один из самых известных в мире пивных фестивалей, который, как ни странно, начинается в сентябре, а не в октябре. Ежегодно сюда приезжают более 7 млн любителей пива со всего мира. За 2 недели они выпивают около 6 млн литров хмельного напитка, съедают 140 000 колбасок и воруют сотни тысяч знаменитых пивных кружек, что по местным законам является уголовным преступлением. Рассеянные и хорошо подвыпившие гости праздника теряют около 1 000 удостоверений личности, более 400 ключей и 300 пар очков.

4. Пунктуальность

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


Это не стереотип, а настоящая черта немецкого характера. Немцы действительно не любят опаздывать и страшно переживают, когда их кто-нибудь ждет. Однако это не всегда касается работы общественного транспорта. Один из пользователей в социальной сети поделился письмом с извинениями, которое ему вместе с печеньями и денежной компенсацией прислало руководство немецкой железной дороги, когда его поезд задержали на 4 часа.

5. Практичность

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


В старых немецких городах еще осталась пожарная маркировка уличных табличек цветом. Красные улицы ведут к реке.

6. Все для женщин

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


В Германии каждую мелочь пытаются сделать удобной для жизни. Например, в торговых центрах можно найти специальные парковки для женщин, которые располагаются ближе ко входу в магазины, чтобы потом не пришлось далеко тащить тяжелые покупки.

7. Площадки мечты

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото
Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


Бесплатные площадки в немецких городах — это настоящий парк развлечений для детей. Их можно найти в каждом городе, и они не будут повторяться. Обычно это огромная площадка с несколькими аттракционами, где можно безопасно и весело играть в любую погоду.

8. Велосипедисты с рождения

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


С 4-го класса в школах начинаются практические и теоретические занятия по веловождению под пристальным надзором полицейских. Как правило, эти занятия включены в школьную программу. Дети учат основы ПДД и первой помощи, устройство велосипеда и правила безопасности. После занятий они сдают экзамен и получают велосипедные права. С этими правами можно и нужно кататься по велодорожкам. Хотя такие права не являются обязательными, но подавляющее большинство законопослушных немцев все равно получает их еще в школе.

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


В Германии существует множество штрафов за нарушения при вождении велосипеда. Например, катание без рук обойдется в 5 евро. За отсутствие света, сломанные тормоза и даже отсутствие звонка придется сильно раскошелиться. За разговор по телефону предусмотрен штраф в 55 евро. А вот слушать музыку в наушниках можно, но она не должна перекрывать дорожный шум и сигналы.

9. Воровство на заказ

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


Недавно в Германии появился новый вид бизнеса. Если владелец магазина замечает, что товар пропадает, но не понимает как, то он обращается в специализированную фирму, занимающуюся «воровством по заказу». Магазин тайно инспектирует отлично подготовленный специалист и крадет определенные товары, а потом объясняет хозяину, как защититься от краж.

10. Детский сад для мужей

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


В большинстве крупных немецких магазинов бывает детская комната, и к этому уже давно привыкли. В Гамбурге придумали еще интереснее — устроили так называемый детский сад для мужчин. Туда жены могут сдать своих мужей, чтобы спокойно заняться шопингом. Добровольное заключение мужа обойдется всего в 7 евро. Там вашему любимому мужчине предложат обед и две бутылки пива. За взрослыми присматривают две специально обученные нянечки, есть книги, телевизор, газеты, разнообразные игры. В 6 вечера немки заходят обратно за мужьями, которые помогают им забрать тяжелые покупки.

11. Американская газировка родом из Германии

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


Недавно мировой производитель газированных напитков раскрыл историю производства фанты. Оказалось, что этот оранжевый напиток был произведен в Германии. В 1939 году, когда из-за различных эмбарго стало все труднее транспортировать на немецкие заводы сиропы, необходимые для производства кока-колы, местные специалисты придумали новый газированный напиток, который они смогли изготовить из доступных на тот момент в Германии ингредиентов. Так появился новый лимонад — «Фанта», название которого, по одной из версий, происходит от немецкого слова Fantastisch, что означает «фантастический».

Бонус: немного немецкого юмора

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


Порой и не угадаешь, что немцы любят больше: сосиски или футбол.

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


«Вы ненавидите свою работу. Вы ненавидите свою жену. Вы ненавидите свою машину. Тачку возьмем мы».

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


Энергетический напиток со вкусом колбасок и соуса карри.

Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


Табак со вкусом колы и виски.

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Необычные вещи, которые для немцев – норма. Фото


Огурцы для нее и для него.
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 Теги: Германия, туризм

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Сегодня, 17:57 » Автор: Анна Мартынова
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