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Раздел: Фоторепортажи  
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Горная Италия в ярких пейзажах. Фото

Горная Италия в ярких пейзажах. ФотоЛучше гор могут быть лишь горы, которых вы еще не видели.

Брайес (Braies) — коммуна в Альпийской части Италии, с озерами, горами и бесконечными пешими маршрутами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Фотограф Давид Сассо (Davide Sasso) запечатлел удивительную красоту данного места на рассвете, в мягких и нежных красках.

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Горная Италия в ярких пейзажах. Фото
Горная Италия в ярких пейзажах. Фото
Горная Италия в ярких пейзажах. Фото
Горная Италия в ярких пейзажах. Фото
Горная Италия в ярких пейзажах. Фото
Горная Италия в ярких пейзажах. Фото
Горная Италия в ярких пейзажах. Фото
Горная Италия в ярких пейзажах. Фото
Горная Италия в ярких пейзажах. Фото
Горная Италия в ярких пейзажах. Фото
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 Теги: Италия, туризм

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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