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Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото

Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. ФотоРаботы финалиста British Hair Awards.

На этих снимках натуральная красота афроамериканок соединена с невероятными идеями визажистов и парикмахеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Британский фотограф Люк Ньюджент специалист по женским портретам. Он сотрудничает с известным парикмахером-стилистом Лизой Фаррал и создал уже несколько серий снимков, которые объединяет одно стиль, африканская красота и необыкновенные прически, притягивающие взгляд.

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Одна из его фотосерий в 2016 году стала финалистом конкурса British Hair Awards.

Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
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 Теги: фотограф, Африка

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Сегодня, 14:04 » Автор: Анна Мартынова
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