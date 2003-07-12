Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал самобытную красоту африканских девушек. Фото
Работы финалиста British Hair Awards.
На этих снимках натуральная красота афроамериканок соединена с невероятными идеями визажистов и парикмахеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Британский фотограф Люк Ньюджент специалист по женским портретам. Он сотрудничает с известным парикмахером-стилистом Лизой Фаррал и создал уже несколько серий снимков, которые объединяет одно стиль, африканская красота и необыкновенные прически, притягивающие взгляд.
Читайте также: Фотограф показал неповторимую красоту француженок. Фото
Одна из его фотосерий в 2016 году стала финалистом конкурса British Hair Awards.
На этих снимках натуральная красота афроамериканок соединена с невероятными идеями визажистов и парикмахеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Британский фотограф Люк Ньюджент специалист по женским портретам. Он сотрудничает с известным парикмахером-стилистом Лизой Фаррал и создал уже несколько серий снимков, которые объединяет одно стиль, африканская красота и необыкновенные прически, притягивающие взгляд.
Читайте также: Фотограф показал неповторимую красоту француженок. Фото
Одна из его фотосерий в 2016 году стала финалистом конкурса British Hair Awards.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
273
0
Также советуем посмотреть
- На Донбассе погиб боец ВСУ
- Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО
- Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсети
- ГПУ начинает следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
- Сеть насмешили белки, достающие еду из кормушки в виде головы Трампа
- Уфологи показали доказательства существования «НЛО» в Арктике и Антарктике
- Трое заключенных сбежали из колонии в Одессе
- Соцсети отреагировали карикатурами на встречу Трампа и Путина
- «Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
- Все для русских туристов: Сеть насмешило фото, сделанное в турецком караоке-баре
- Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
- Боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
- Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
- Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
Оставьте свой комментарий