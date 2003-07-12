Создан огромный дом, который можно возить с собой. Фото

Этот дом во всем идеален.



Что может быть лучше, чем путешествовать с домашним комфортом? Для этого вовсе не обязательно снимать дорогостоящий отель, «достаточно» обзавестись вот таким вот домом на колесах, площадь которого позволила конструкторам вместить в него одну из самых больших кухонь для трейлеров, передает







Все еще не верите в то, что дом на колёсах может быть достаточно большим и комфортным? Большинство подобных мобильных жилищ действительно слишком малы и предлагают совсем уж «спартанский» образ жизни, но только не недавно появившийся Denali XL.







Этот дом действительно огромный! Его жилая площадь – 37.5 кв.м. Благодаря своим габаритам в трейлере поместился не просто полный набор цивилизованных благ, каждая зона может похвастаться тем, что в ней есть, где развернуться.







Экстерьер у дома достаточно простой и в тоже время милый. Прицеп не бросается в глаза, выглядит вполне стильным и прекрасно вписывается почти в любую обстановку, ведь деревянная отделка не может выглядеть плохо. Дом очень длинный – 12.8 метров. Это накладывает некоторые ограничения на частоту его транспортировки. Переезд станет настоящим испытанием даже для опытного водителя, а потому едва ли дом захочется двигать лишний раз. С другой стороны, когда Denali XL наконец был припаркован, он раскрывает весь свой потенциал!







Внутри дома располагается просторная гостиная, в которую каждый жилец или гость попадает, через главную дверь в задней части трейлера. Кухня в доме такая же большая, и на ней есть все необходимое для готовки вкуснейших блюд. Здесь даже установлен полноразмерный холодильник и морозильная камера, есть раковина, плита, два бара, два шкафа, а также некоторые другие места для хранения посуды и продуктов. Наконец, на кухне есть мусорный бак и посудомоечная машина.







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За кухней находится санузел. Здесь есть душ и туалет с печью для сжигания отходов. Здесь же находится стиральная машина и еще немного мест для хранения всяких полезных в хозяйстве штуковин. Несколько странно, что при габаритах Denali XL в доме на колесах всего одна единственная спальня. Зато она очень большая со множеством мест для хранения предметов гардероба. Нельзя также не отметить наличие в трейлере специальных люков, которые обеспечивают достойный уровень естественного освещения на протяжении дня.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Что может быть лучше, чем путешествовать с домашним комфортом? Для этого вовсе не обязательно снимать дорогостоящий отель, «достаточно» обзавестись вот таким вот домом на колесах, площадь которого позволила конструкторам вместить в него одну из самых больших кухонь для трейлеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Все еще не верите в то, что дом на колёсах может быть достаточно большим и комфортным? Большинство подобных мобильных жилищ действительно слишком малы и предлагают совсем уж «спартанский» образ жизни, но только не недавно появившийся Denali XL.Этот дом действительно огромный! Его жилая площадь – 37.5 кв.м. Благодаря своим габаритам в трейлере поместился не просто полный набор цивилизованных благ, каждая зона может похвастаться тем, что в ней есть, где развернуться.Экстерьер у дома достаточно простой и в тоже время милый. Прицеп не бросается в глаза, выглядит вполне стильным и прекрасно вписывается почти в любую обстановку, ведь деревянная отделка не может выглядеть плохо. Дом очень длинный – 12.8 метров. Это накладывает некоторые ограничения на частоту его транспортировки. Переезд станет настоящим испытанием даже для опытного водителя, а потому едва ли дом захочется двигать лишний раз. С другой стороны, когда Denali XL наконец был припаркован, он раскрывает весь свой потенциал!Внутри дома располагается просторная гостиная, в которую каждый жилец или гость попадает, через главную дверь в задней части трейлера. Кухня в доме такая же большая, и на ней есть все необходимое для готовки вкуснейших блюд. Здесь даже установлен полноразмерный холодильник и морозильная камера, есть раковина, плита, два бара, два шкафа, а также некоторые другие места для хранения посуды и продуктов. Наконец, на кухне есть мусорный бак и посудомоечная машина.За кухней находится санузел. Здесь есть душ и туалет с печью для сжигания отходов. Здесь же находится стиральная машина и еще немного мест для хранения всяких полезных в хозяйстве штуковин. Несколько странно, что при габаритах Denali XL в доме на колесах всего одна единственная спальня. Зато она очень большая со множеством мест для хранения предметов гардероба. Нельзя также не отметить наличие в трейлере специальных люков, которые обеспечивают достойный уровень естественного освещения на протяжении дня.



