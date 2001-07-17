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Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото

Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото Килауэа - один из активнейших вулканов на Земле.

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях, которое сопровождалось землетрясением магнитудой 6.9, началось 3 мая. «Изрыгающий» — так переводится его название — является самым активным действующим вулканом на Земле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Несмотря на опасность, которую несет вулкан Килауэа, сегодня посмотрим на художественную сторону извержения.

Высота вулкана Килауэа — 1247 м над уровнем моря, его основание уходит на дно Тихого океана, поэтому относительная высота вулканической постройки — около 6800 м.

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Килауэа представляет собой «щитовой вулкан с кальдерой». Длина кальдеры — 4 км. Килауэа — самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Вулкан Килауэа считается местом обитания Пе́ле — гавайской богини вулканов.

Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото
Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото
Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото
Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото
Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото
Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото
Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото
Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото
Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото
Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото
Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото
Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото
Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото
Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото
Самые красивые снимки извержения гавайского вулкана. Фото
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 Теги: Гавайи, вулкан

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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