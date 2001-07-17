» » Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото

Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото Мохаммед Салах создал необычный фотопроект.

Все привыкли видеть страны и самые красивые места мира с типичного ракурса, ведь именно такими снимками пестрит сеть. Однако художник Мохаммед Салах решил необычно показать красоту Египта, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Роскошные здания, захватывающая природа и колоритные жители – на это, в первую очередь, обращают внимание туристы, которые впервые попадают к незнакомую им страну. Чтобы привлечь отдыхающих в Египет, тамошний художник Мохаммед Салах сделал серию креативных фото, в которых необычно показал красоту государства.

Читайте также: Фотограф нашел способ показать красоту природы США. Фото

Художник избрал для фотографий нарисованные картинки на обычной белой бумаге. Мохаммед Салах нарисовал девушек в стильном наряде. Египтянин намеренно не добавлял цветов в одежду красавиц, чтобы красота природы сделала это за него. Для этого мужчина аккуратно вырезал отверстия на месте наряда нарисованных модниц и стильно подобрал место для снимков. Результаты фотосессии уже покорили сеть.

Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фотограф, Египет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
     651
     0

Похожие новости по теме

Фотограф нашел способ показать красоту природы США. Фото Фотограф нашел способ показать красоту природы США. Фото

Снимки, сделанные с помощью длинной выдержки.

Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту норвежской природы. Фото Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту норвежской природы. Фото

Снимки невероятной красоты.

Фотограф показал красоту природы в отражениях водоемов. Фото Фотограф показал красоту природы в отражениях водоемов. Фото

Работы фотографа из Южной Кореи.

Художник нашел оригинальный способ показать чувства людей. Фото Художник нашел оригинальный способ показать чувства людей. Фото

Работы Грэма Франсиоза.

Фотограф сумел показать всю грациозность и красоту лошадей. Фото Фотограф сумел показать всю грациозность и красоту лошадей. Фото

Умные, верные, гордые и сильные лошади.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх