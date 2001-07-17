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Фотограф нашел оригинальный способ показать красоту Египта. Фото
Мохаммед Салах создал необычный фотопроект.
Все привыкли видеть страны и самые красивые места мира с типичного ракурса, ведь именно такими снимками пестрит сеть. Однако художник Мохаммед Салах решил необычно показать красоту Египта, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Роскошные здания, захватывающая природа и колоритные жители – на это, в первую очередь, обращают внимание туристы, которые впервые попадают к незнакомую им страну. Чтобы привлечь отдыхающих в Египет, тамошний художник Мохаммед Салах сделал серию креативных фото, в которых необычно показал красоту государства.
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Художник избрал для фотографий нарисованные картинки на обычной белой бумаге. Мохаммед Салах нарисовал девушек в стильном наряде. Египтянин намеренно не добавлял цветов в одежду красавиц, чтобы красота природы сделала это за него. Для этого мужчина аккуратно вырезал отверстия на месте наряда нарисованных модниц и стильно подобрал место для снимков. Результаты фотосессии уже покорили сеть.
Все привыкли видеть страны и самые красивые места мира с типичного ракурса, ведь именно такими снимками пестрит сеть. Однако художник Мохаммед Салах решил необычно показать красоту Египта, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Роскошные здания, захватывающая природа и колоритные жители – на это, в первую очередь, обращают внимание туристы, которые впервые попадают к незнакомую им страну. Чтобы привлечь отдыхающих в Египет, тамошний художник Мохаммед Салах сделал серию креативных фото, в которых необычно показал красоту государства.
Читайте также: Фотограф нашел способ показать красоту природы США. Фото
Художник избрал для фотографий нарисованные картинки на обычной белой бумаге. Мохаммед Салах нарисовал девушек в стильном наряде. Египтянин намеренно не добавлял цветов в одежду красавиц, чтобы красота природы сделала это за него. Для этого мужчина аккуратно вырезал отверстия на месте наряда нарисованных модниц и стильно подобрал место для снимков. Результаты фотосессии уже покорили сеть.
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