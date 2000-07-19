Раздел: Фоторепортажи
Летний Киев показали с высоты птичьего полета. Фото
Летом этот город особенно красивый.
Лето уже перевалило за экватор, однако погода в Киеве далеко не всегда напоминает это время года. Если июнь, по данным метеорологов, был теплее обычного, то температура в июле стала ближе к сентябрьской. Впрочем, жители столицы все же успели позагорать на городских пляжах и заняться водными активностями на Днепре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Публикуем фото летнего Киева, снятые с высоты птичьего полета фотокорреспондентом Александром Гончаровым.
Первый месяц лета в столице Украины оказался теплым и дождливым. По данным обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в июне составила +20,6°, что на 2,4° выше климатической нормы.
Наиболее жарко было 22 июня, когда максимальная температура поднялась до +30,7°, а холоднее всего – 7 июня, когда минимальная температура опустилась до +8,5°С. Осадков в столице в прошлом месяце выпало 111 мм, что в полтора раза превысило норму для этого месяца.
Читайте также: Весенний Киев показали с высоты птичьего полета. Фото
Уже в начале июля в столице были побиты два температурных рекорда, но в сторону понижения температуры. Так, по данным наблюдений метеостанции, 2 июля максимальная температура не поднялась выше +14,9°, что на 1,3° холоднее, чем в этот день в 1913 году. Средняя суточная температура составляла 12°, что на 0,1° ниже, чем рекорд 1908 года. По климатической норме, отметили метеорологи, такая температура соответствует 24 сентябрю.
Лето уже перевалило за экватор, однако погода в Киеве далеко не всегда напоминает это время года. Если июнь, по данным метеорологов, был теплее обычного, то температура в июле стала ближе к сентябрьской. Впрочем, жители столицы все же успели позагорать на городских пляжах и заняться водными активностями на Днепре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Публикуем фото летнего Киева, снятые с высоты птичьего полета фотокорреспондентом Александром Гончаровым.
Первый месяц лета в столице Украины оказался теплым и дождливым. По данным обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в июне составила +20,6°, что на 2,4° выше климатической нормы.
Наиболее жарко было 22 июня, когда максимальная температура поднялась до +30,7°, а холоднее всего – 7 июня, когда минимальная температура опустилась до +8,5°С. Осадков в столице в прошлом месяце выпало 111 мм, что в полтора раза превысило норму для этого месяца.
Читайте также: Весенний Киев показали с высоты птичьего полета. Фото
Уже в начале июля в столице были побиты два температурных рекорда, но в сторону понижения температуры. Так, по данным наблюдений метеостанции, 2 июля максимальная температура не поднялась выше +14,9°, что на 1,3° холоднее, чем в этот день в 1913 году. Средняя суточная температура составляла 12°, что на 0,1° ниже, чем рекорд 1908 года. По климатической норме, отметили метеорологи, такая температура соответствует 24 сентябрю.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
459
0
Также советуем посмотреть
- «В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
- Британец выиграл миллион в лотерее благодаря женщине, пропустившей его в очереди
- Боевики провоцировали украинских военных на всех направлениях
- Лучшие анекдоты для позитивного вечера
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
- В Гааге покажут спутниковые снимки США по делу MH17
- Потешные собаки-боксеры, оказавшиеся в неловких ситуациях
- У Путина дополнили признание об аннексии Крыма
- Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении
- Проблемы девушек, над которыми остается лишь посмеяться
- Посмотрела в глаза злу: в Сети потешаются над реакцией жены Трампа на Путина
- «Здесь тебе не Twitter»: свежая карикатура на Трампа
- Трамп с юмором отреагировал на забавный конфуз во время пресс-конференции
- Что-то знакомое: Сеть насмешила реакция Трампа на слово «факты»
- В лагере «Артек» обустроили военную базу
- Жителей Греции не на шутку перепугал загадочный «НЛО»
- Из-за потасовок возле НАБУ и САП открыты два уголовных дела
- Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе
- Соцсети насмешила «Зинаида Трамповна» в российском автобусе
- Кабмин назначил пробную перепись населения
- Боевик по кличке «Черный Ленин» насмешил Сеть эмоциональной речью
- Пограничники искусственно создают очереди на въезде в оккупированный Крым
- ВСУ нанесли мощный удар по боевикам
- Трампа и Путина изобразили животными на новой карикатуре
- Координатора С14 посадили под круглосуточный домашний арест
- Собака, убегая от хозяина с камерой GoPro, сняла забавный ролик
- В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»
- Севастополь может остаться без воды
- «Ножками топает»: украинцев развеселили новые угрозы Путина
Оставьте свой комментарий