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Летний Киев показали с высоты птичьего полета. Фото

Летний Киев показали с высоты птичьего полета. ФотоЛетом этот город особенно красивый.

Лето уже перевалило за экватор, однако погода в Киеве далеко не всегда напоминает это время года. Если июнь, по данным метеорологов, был теплее обычного, то температура в июле стала ближе к сентябрьской. Впрочем, жители столицы все же успели позагорать на городских пляжах и заняться водными активностями на Днепре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Публикуем фото летнего Киева, снятые с высоты птичьего полета фотокорреспондентом Александром Гончаровым.

Первый месяц лета в столице Украины оказался теплым и дождливым. По данным обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в июне составила +20,6°, что на 2,4° выше климатической нормы.

Наиболее жарко было 22 июня, когда максимальная температура поднялась до +30,7°, а холоднее всего – 7 июня, когда минимальная температура опустилась до +8,5°С. Осадков в столице в прошлом месяце выпало 111 мм, что в полтора раза превысило норму для этого месяца.

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Уже в начале июля в столице были побиты два температурных рекорда, но в сторону понижения температуры. Так, по данным наблюдений метеостанции, 2 июля максимальная температура не поднялась выше +14,9°, что на 1,3° холоднее, чем в этот день в 1913 году. Средняя суточная температура составляла 12°, что на 0,1° ниже, чем рекорд 1908 года. По климатической норме, отметили метеорологи, такая температура соответствует 24 сентябрю.

Летний Киев показали с высоты птичьего полета. Фото
Летний Киев показали с высоты птичьего полета. Фото
Летний Киев показали с высоты птичьего полета. Фото
Летний Киев показали с высоты птичьего полета. Фото
Летний Киев показали с высоты птичьего полета. Фото
Летний Киев показали с высоты птичьего полета. Фото
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 Теги: Киев, высота

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Сегодня, 09:56 » Автор: Анна Мартынова
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