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Так выглядят дублеры самых популярных в мире актеров. Фото
Они тоже заслуживают признания.
Все ваши любимые актёры, сыгравшие супергероев, не такие уж и крутые, как вы, возможно, подумали, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Во многих случаях им нужны дублёры, которые выполняют большинство трюков, чтобы на экране всё казалось так, как мы ожидаем увидеть от супергероев.
Взгляните на некоторых дублёров известных актёров, и узнайте, за что они получают свои деньги.
1. Крис Хемсворт в роли Тора
Когда вы являетесь богом грома, вам нужно чтобы все трюки выглядели реалистично. К счастью для Криса Хемсворта, он может обратиться за помощью к Бобби Холланду Хантону.
Может показаться, что для Бобби все трюки кажутся невероятно легкими, но на самом деле, довольно сложно выполнять трюки мускулистого супергероя.
Во время работы Бобби приходилось есть 35 единиц пищи в день, чтобы сохранять необходимое телосложение.
К счастью, он давно работает в этой индустрии. Раньше он выступал в качестве двойника Дэниела Крейга в фильме про Джеймса Бонда "Квант милосердия". Он также использовал свои спортивные способности, чтобы помочь Бэтмену, а точнее Кристиану Бэйлу в фильме "Тёмный рыцарь".
Он также исполнял трюки в сериале "Игра престолов", в фильмах "Чудо-женщина", "Пираты Карибского моря: На странных берегах", "Робин Гуд" и "Начало". Также в его списке есть и работа исполнителя трюков в фильме "Мстители: Эра Альтрона".
2. Марк Руффало в роли Халка
Раньше этого зеленого громадного супергероя играл переодетый человек, а в современных вариантах за него всё делает компьютерная графика.
Но даже в этом случае Марк Руффало все еще нуждается в некоторой помощи, особенно когда дело доходит до превращения в зеленого монстра. Его заменяет Энтони Молинари, ветеран-трюкач, у которого за спиной такой список трюков, что позавидовал бы сам Халк.
3. Крис Эванс в роли Капитана Америка
Трудно поверить, что Крису Эвансу нужен помощник, учитывая, что он прекрасно воплощает высокого и мускулистого Капитана Америку.
Но даже самые сильные мужчины нуждаются в небольшой помощи. Для Эванса его правой рукой на съёмках стал Сэм Харгрейв, каскадер с очень ярким резюме.
Талантливый каскадёр исполнял различные трюки на площадках таких фильмов как "Дэлпул", "Голодные игры: И вспыхнет пламя", "Люди Икс: Начало. Росомаха", "Трансформеры" и вся франшиза "Пиратов Карибского моря".
4. Крис Пратт в роли Звездного лорда/Питера Квилла
Звёздный лорд может быть и полубог, но актёру, исполнявшему эту роль, нужна была небольшая помощь в плане некоторых физических нагрузок.
На помощь ему пришёл Тони Макфарр, двойник Криса Пратта, который работал со звездой на нескольких фильмах, включая "Парк Юрского периода" и "Пассажиры".
В его послужном списке работа в таких лентах как "Джуманджи: Зов джунглей", "Капитан Америка: Гражданская война", "Форсаж 7" и вся франшиза "Голодных игр".
5. Зои Салдана в роли Гаморы
Зои Салдана может быть сильной и независимой женщиной, но время от времени ей тоже нужна небольшая помощь.
На помощь актрисе в фильме "Стражи галактики" пришла Бетани Леви, которую легко можно было принять за близнеца Зои.
Для Бетани эта работа стала сбывшейся мечтой, несмотря на то, что она также работала двойником на специальном кинопроекте "Beyoncé: Lemonade".
6. Том Хиддлстон в роли Локи
Том Хиддлстон, сыгравший Локи - брата Тора - в одноименном фильме и серии других фильмов про Мстителей, порой должен был выполнять опасные трюки. Поэтому ему на помощь пришёл Пол Лаковара.
Стоит отметить, что до этого у Лаковара было ни много ни мало 170 других работ в кино, где он также выполнял различные трюки.
7. Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы
Скарлетт Йоханссон отлично справилась с ролью Чёрной вдовы в серии фильмов про Мстителей, однако более захватывающими выглядят её трюки,которые исполнила её двойник Хайди Манимейкер.
Дуэт начал работать вместе на площадке фильма "Железный человек 2 " ещё в 2010 году. Съёмочной группе порой было сложно распознать кто из них кто, настолько они похожи. Причём были моменты, когда специалисты по компьютерной графике даже забывали редактировать на экране лицо дублёра, как в моменте ниже.
Кроме Черной Вдовы, Хайди также работала дублёром для франшизы "Форсаж 7" и "Голодные игры".
8. Том Холланд в роли Человека-паука
Том Холланд профессиональный танцор с некоторыми довольно впечатляющими навыками гимнаста, но 21-летнему актёру всё же нужна была помощь на съемках Человека-паука.
На помощь с трюками пришёл Крис Силкокс - каскадер с впечатляющим опытом работы в Cirque Du Soleil.
Однако стоит отметить, что услуги Криса не всегда требовались на съёмочной площадке, так как некоторые из них выполнял сам Том Холланд, который заявил о своём желании стать квалифицированным каскадером в будущем.
9. Себастьян Стэн в роли Баки Барнса
Баки Барнс является лучшим другом Капитана Америка, и он очень силён. Все трюки, которые исполнял Стэн, являются результаты работы трюкача Джеймса Янга.
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10. Энтони Маки в роли Сокола
Из всех Мстителей Энтони Маки, безусловно, больше всех нуждался в дублёре для выполнения трюков.
Сокол рассекает воздух, и для выполнения многих трюков требовалось много навыков и практики, чтобы всё выглядело легко и просто.
К счастью, ему на помощь пришёл Аарон Тони. Благодаря ему полеты Сокола стали выглядеть реалистичнее. Но Тони не ограничился только Соколом. Он также работал дублёром в фильме про Черную пантеру.
Все ваши любимые актёры, сыгравшие супергероев, не такие уж и крутые, как вы, возможно, подумали, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Во многих случаях им нужны дублёры, которые выполняют большинство трюков, чтобы на экране всё казалось так, как мы ожидаем увидеть от супергероев.
Взгляните на некоторых дублёров известных актёров, и узнайте, за что они получают свои деньги.
1. Крис Хемсворт в роли Тора
Когда вы являетесь богом грома, вам нужно чтобы все трюки выглядели реалистично. К счастью для Криса Хемсворта, он может обратиться за помощью к Бобби Холланду Хантону.
Может показаться, что для Бобби все трюки кажутся невероятно легкими, но на самом деле, довольно сложно выполнять трюки мускулистого супергероя.
Во время работы Бобби приходилось есть 35 единиц пищи в день, чтобы сохранять необходимое телосложение.
К счастью, он давно работает в этой индустрии. Раньше он выступал в качестве двойника Дэниела Крейга в фильме про Джеймса Бонда "Квант милосердия". Он также использовал свои спортивные способности, чтобы помочь Бэтмену, а точнее Кристиану Бэйлу в фильме "Тёмный рыцарь".
Он также исполнял трюки в сериале "Игра престолов", в фильмах "Чудо-женщина", "Пираты Карибского моря: На странных берегах", "Робин Гуд" и "Начало". Также в его списке есть и работа исполнителя трюков в фильме "Мстители: Эра Альтрона".
2. Марк Руффало в роли Халка
Раньше этого зеленого громадного супергероя играл переодетый человек, а в современных вариантах за него всё делает компьютерная графика.
Но даже в этом случае Марк Руффало все еще нуждается в некоторой помощи, особенно когда дело доходит до превращения в зеленого монстра. Его заменяет Энтони Молинари, ветеран-трюкач, у которого за спиной такой список трюков, что позавидовал бы сам Халк.
3. Крис Эванс в роли Капитана Америка
Трудно поверить, что Крису Эвансу нужен помощник, учитывая, что он прекрасно воплощает высокого и мускулистого Капитана Америку.
Но даже самые сильные мужчины нуждаются в небольшой помощи. Для Эванса его правой рукой на съёмках стал Сэм Харгрейв, каскадер с очень ярким резюме.
Талантливый каскадёр исполнял различные трюки на площадках таких фильмов как "Дэлпул", "Голодные игры: И вспыхнет пламя", "Люди Икс: Начало. Росомаха", "Трансформеры" и вся франшиза "Пиратов Карибского моря".
4. Крис Пратт в роли Звездного лорда/Питера Квилла
Звёздный лорд может быть и полубог, но актёру, исполнявшему эту роль, нужна была небольшая помощь в плане некоторых физических нагрузок.
На помощь ему пришёл Тони Макфарр, двойник Криса Пратта, который работал со звездой на нескольких фильмах, включая "Парк Юрского периода" и "Пассажиры".
В его послужном списке работа в таких лентах как "Джуманджи: Зов джунглей", "Капитан Америка: Гражданская война", "Форсаж 7" и вся франшиза "Голодных игр".
5. Зои Салдана в роли Гаморы
Зои Салдана может быть сильной и независимой женщиной, но время от времени ей тоже нужна небольшая помощь.
На помощь актрисе в фильме "Стражи галактики" пришла Бетани Леви, которую легко можно было принять за близнеца Зои.
Для Бетани эта работа стала сбывшейся мечтой, несмотря на то, что она также работала двойником на специальном кинопроекте "Beyoncé: Lemonade".
6. Том Хиддлстон в роли Локи
Том Хиддлстон, сыгравший Локи - брата Тора - в одноименном фильме и серии других фильмов про Мстителей, порой должен был выполнять опасные трюки. Поэтому ему на помощь пришёл Пол Лаковара.
Стоит отметить, что до этого у Лаковара было ни много ни мало 170 других работ в кино, где он также выполнял различные трюки.
7. Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы
Скарлетт Йоханссон отлично справилась с ролью Чёрной вдовы в серии фильмов про Мстителей, однако более захватывающими выглядят её трюки,которые исполнила её двойник Хайди Манимейкер.
Дуэт начал работать вместе на площадке фильма "Железный человек 2 " ещё в 2010 году. Съёмочной группе порой было сложно распознать кто из них кто, настолько они похожи. Причём были моменты, когда специалисты по компьютерной графике даже забывали редактировать на экране лицо дублёра, как в моменте ниже.
Кроме Черной Вдовы, Хайди также работала дублёром для франшизы "Форсаж 7" и "Голодные игры".
8. Том Холланд в роли Человека-паука
Том Холланд профессиональный танцор с некоторыми довольно впечатляющими навыками гимнаста, но 21-летнему актёру всё же нужна была помощь на съемках Человека-паука.
На помощь с трюками пришёл Крис Силкокс - каскадер с впечатляющим опытом работы в Cirque Du Soleil.
Однако стоит отметить, что услуги Криса не всегда требовались на съёмочной площадке, так как некоторые из них выполнял сам Том Холланд, который заявил о своём желании стать квалифицированным каскадером в будущем.
9. Себастьян Стэн в роли Баки Барнса
Баки Барнс является лучшим другом Капитана Америка, и он очень силён. Все трюки, которые исполнял Стэн, являются результаты работы трюкача Джеймса Янга.
Читайте также: Лучшие снимки собак по версии британского фотоконкурса. Фото
10. Энтони Маки в роли Сокола
Из всех Мстителей Энтони Маки, безусловно, больше всех нуждался в дублёре для выполнения трюков.
Сокол рассекает воздух, и для выполнения многих трюков требовалось много навыков и практики, чтобы всё выглядело легко и просто.
К счастью, ему на помощь пришёл Аарон Тони. Благодаря ему полеты Сокола стали выглядеть реалистичнее. Но Тони не ограничился только Соколом. Он также работал дублёром в фильме про Черную пантеру.
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