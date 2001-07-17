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Виртуальная прогулка по бункеру Сталина. Фото

Виртуальная прогулка по бункеру Сталина. ФотоБункер превратили в музей.

Бункер Сталина в Самаре является одним из самых загадочных музеев. Он неё долгое время не знали даже жители близлежащих домов. Построен он в 1942 году, на глубине 37 метров. Рассекречен лишь в 1990 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Табличка у неприметного входа в бункер во дворе Самарской гос. академии культуры и искусства (СГАКИ). Раньше в этом здании находился ОБКОМ КПСС. Справа от парадной лестницы в холле обкома партии находилась неприметная дверь, возле которой круглосуточно дежурил сотрудник НКВД. Сразу за ней железная створка, за которой и находился один из главных секретов того времени. Существуют также скрытые запасные выходы, через которые диггеры попадали в бункер. (Фото David Gray):

Виртуальная прогулка по бункеру Сталина. Фото


За дверью находится верхняя площадка, с которой начинается спуск в бункер как на лифте, так и по лестнице. Далее вниз ведёт 14-метровая шахта, соединяющаяся с длинным поперечным коридором-этажом, где сосредоточены агрегаты жизнеобеспечения и вспомогательные механизмы бункера. (Фото David Gray):

Виртуальная прогулка по бункеру Сталина. Фото


15 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны выпустил секретное постановление № 801сс «Об эвакуации столицы СССР г. Москвы в город Куйбышев». Во втором пункте этого документа говорилось непосредственно о Сталине — его эвакуация намечалась в случае крайней необходимости, «смотря по обстановке».

«Фото в костюме Сталина – 200 рублей». Надпись на английском языке адресована иностранцам, приехавшим смотреть футбол в Самару. (Фото David Gray):

Виртуальная прогулка по бункеру Сталина. Фото


Бункер в Куйбышеве строился с февраля по октябрь 1942 года московскими и харьковскими метростроевцами, а также донбасскими шахтёрами, которые были скрытно переброшены сюда. (Фото David Gray):

Виртуальная прогулка по бункеру Сталина. Фото


Посреди коридора, ведущего к запасному выходу, расположен вход в главную часть бункера — вертикальный ствол-убежище, уходящий в глубь земли ещё на 23 метра. Он — точная копия тоннеля метро, прорытого вертикально. (Фото David Gray):

Виртуальная прогулка по бункеру Сталина. Фото


В строительстве принимало участие 2900 рабочих и около 800 инженерно-технических работников. (Фото David Gray):

Виртуальная прогулка по бункеру Сталина. Фото


Убежище может принять 115 человек для более или менее долгосрочного пребывания и до 600 человек для краткосрочного. (Фото David Gray):

Виртуальная прогулка по бункеру Сталина. Фото


Кабинет Сталина (площадь 36 кв.м), обстановка простая, ничего лишнего. (Фото David Gray):

Виртуальная прогулка по бункеру Сталина. Фото


Зал заседаний площадью 72 кв.м. (Фото David Gray):

Виртуальная прогулка по бункеру Сталина. Фото


Со всех была взята пожизненная подписка о неразглашении государственной тайны, не имеющая срока давности. Поэтому даже живущие рядом жители города не догадывались, что происходит за высоким забором стройки. Грунт вывозился машинами ночью. (Фото David Gray):

Виртуальная прогулка по бункеру Сталина. Фото


Строители практически не покидали объект, питались в построенной здесь же столовой, а ночевали в общежитии во дворе обкома или прямо в подземных помещениях. Работы велись круглосуточно, в две смены. Менее чем за год было вынуто 25 тысяч кубометров грунта, уложено 5 тысяч кубометров бетона. (Фото David Gray):

Виртуальная прогулка по бункеру Сталина. Фото


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Бункер Сталина в Самаре, 2018 год. (Фото David Gray):

Виртуальная прогулка по бункеру Сталина. Фото
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 Теги: Сталин, бункер

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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