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Раздел: Фоторепортажи  
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Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото

Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. ФотоФотографии с характером.

Удивительные портреты Алессандро Бондиалли, талантливого фотографа-самоучки, ретушера, в настоящее время проживающего в Пизе, Италия. Алессандро фокусируется на людях и местах. Он снимает удивительную красоту, уличную моду и портретную фотографию образа жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
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 Теги: фотограф, женщины

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Сегодня, 13:53 » Автор: Анна Мартынова
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