Раздел: Фоторепортажи
Фотограф нашел способ объединить сушу с подводным миром. Фото
Необычный взгляд на мир.
Когда камера оказывается в руках профессионала, на выходе мы имеем действительно красивые фотографии. Если профессионал при этом еще оказывается под водой, то кадры могут быть еще удивительнее. Но редко мы можем увидеть происходящее и под водой, и над водой одновременно. Эти 9 полуподводных снимков создают совершенно уникальный эффект присутствия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Китовая акула — крупнейшая из всех существующих видов акул, а также крупнейшая из современных рыб.
Осьминог приплыл посмотреть на заснеженный вулкан Везувий.
Старый 60-летний слон Раджан играет со своим хозяином на одном из маленьких островов в Бенгальском заливе.
Скаты неподалеку от Каймановых островов, популярного курорта в Карибском море.
Девушка готовится к подводному плаванию на пляже Ямайки.
Подводная часть пещеры на острове Занзибар в Танзании.
Рыбак на тихоокеанском острове Маре французской Новой Каледонии.
Медуза у пирса в египетском курортном городе Нувейба.
Читайте также: Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Пингвины на крошечном острове Данко в проливе Эррера у побережья Антарктиды.
Когда камера оказывается в руках профессионала, на выходе мы имеем действительно красивые фотографии. Если профессионал при этом еще оказывается под водой, то кадры могут быть еще удивительнее. Но редко мы можем увидеть происходящее и под водой, и над водой одновременно. Эти 9 полуподводных снимков создают совершенно уникальный эффект присутствия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Китовая акула — крупнейшая из всех существующих видов акул, а также крупнейшая из современных рыб.
Осьминог приплыл посмотреть на заснеженный вулкан Везувий.
Старый 60-летний слон Раджан играет со своим хозяином на одном из маленьких островов в Бенгальском заливе.
Скаты неподалеку от Каймановых островов, популярного курорта в Карибском море.
Девушка готовится к подводному плаванию на пляже Ямайки.
Подводная часть пещеры на острове Занзибар в Танзании.
Рыбак на тихоокеанском острове Маре французской Новой Каледонии.
Медуза у пирса в египетском курортном городе Нувейба.
Читайте также: Красота женщин в чувственных портретах фотографа-самоучки. Фото
Пингвины на крошечном острове Данко в проливе Эррера у побережья Антарктиды.
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