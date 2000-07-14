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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф нашел способ объединить сушу с подводным миром. Фото

Фотограф нашел способ объединить сушу с подводным миром. ФотоНеобычный взгляд на мир.

Когда камера оказывается в руках профессионала, на выходе мы имеем действительно красивые фотографии. Если профессионал при этом еще оказывается под водой, то кадры могут быть еще удивительнее. Но редко мы можем увидеть происходящее и под водой, и над водой одновременно. Эти 9 полуподводных снимков создают совершенно уникальный эффект присутствия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Китовая акула — крупнейшая из всех существующих видов акул, а также крупнейшая из современных рыб.

Фотограф нашел способ объединить сушу с подводным миром. Фото


Осьминог приплыл посмотреть на заснеженный вулкан Везувий.

Фотограф нашел способ объединить сушу с подводным миром. Фото


Старый 60-летний слон Раджан играет со своим хозяином на одном из маленьких островов в Бенгальском заливе.

Фотограф нашел способ объединить сушу с подводным миром. Фото


Скаты неподалеку от Каймановых островов, популярного курорта в Карибском море.

Фотограф нашел способ объединить сушу с подводным миром. Фото


Девушка готовится к подводному плаванию на пляже Ямайки.

Фотограф нашел способ объединить сушу с подводным миром. Фото


Подводная часть пещеры на острове Занзибар в Танзании.

Фотограф нашел способ объединить сушу с подводным миром. Фото


Рыбак на тихоокеанском острове Маре французской Новой Каледонии.

Фотограф нашел способ объединить сушу с подводным миром. Фото


Медуза у пирса в египетском курортном городе Нувейба.

Фотограф нашел способ объединить сушу с подводным миром. Фото


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Пингвины на крошечном острове Данко в проливе Эррера у побережья Антарктиды.

Фотограф нашел способ объединить сушу с подводным миром. Фото
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 Теги: фотограф, подводный мир

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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