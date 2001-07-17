Раздел: Фоторепортажи
Ольга Фреймут показала дочь, взрослую не по годам. Фото
Дочери ведущей всего двенадцать лет, но выглядит она старше.
Новые фотографии старшей дочери Ольги Фреймут удивила многих пользователей сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
В феврале дочери Ольги Фреймут исполнилось 12 лет, но девочка уже активно внедряется в мир моды. Злата активно следует модным тенденциям, и в своем блоге демонстрирует стильные образы. Сейчас за ее страницей в Instagram следит более 30 тысяч фолловеров, и можно уверенно сказать — девочку ждет успех.
Фотографии дочери Ольги Фреймут вмиг собирают тысячи лайков и сотни комментариев, и ни одна публикация не остается без внимания. Поэтому серия новых фото, которые Злата опубликовала на днях, вызвала повышенный интерес ее подписчиков.
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Дело в том, что на фото девочка позирует с ярким макияжем и укладкой. Томный взгляд и надутые губки сделали свое дело и на снимках Злата выглядит старше своего возраста.
Новые фотографии старшей дочери Ольги Фреймут удивила многих пользователей сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
В феврале дочери Ольги Фреймут исполнилось 12 лет, но девочка уже активно внедряется в мир моды. Злата активно следует модным тенденциям, и в своем блоге демонстрирует стильные образы. Сейчас за ее страницей в Instagram следит более 30 тысяч фолловеров, и можно уверенно сказать — девочку ждет успех.
Фотографии дочери Ольги Фреймут вмиг собирают тысячи лайков и сотни комментариев, и ни одна публикация не остается без внимания. Поэтому серия новых фото, которые Злата опубликовала на днях, вызвала повышенный интерес ее подписчиков.
Читайте также: Так выглядела Япония в конце позапрошлого века. Фото
Дело в том, что на фото девочка позирует с ярким макияжем и укладкой. Томный взгляд и надутые губки сделали свое дело и на снимках Злата выглядит старше своего возраста.
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