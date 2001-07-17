Раздел: Фоторепортажи
Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото
У них есть свои хитрости.
На что только не идут фотографы, лишь бы добиться эффектного снимка. И дело тут не в фотошопе, а в особенном душевном подходе к делу. В этом обзоре собраны 17 разоблачений идеальных, на первый взгляд, кадров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Мало того, что девушка вовсе не обнаженная, так она еще и не летает!
2. Некоторые фотографы - люди совершенно бесстрашные!
3. Главное - мастерство, а локация может быть самой обычной и ничем ни примечательной!
4. Некоторым фотографам даже не приходится выходить из дому...
5. «И снег нарисуем, и дождь, и вообще все что угодно...»
6. «Теперь это уже не так аппетитно!»
7. Хорошая новость, подводная съемка действительно происходит под водой, но имеет свои нюансы...
8. На самом деле у парня в розовой футболке очень ответственная работа! Он отвечает за брызги!
9. А волшебная дымка то оказалась обычным пакетом
10. Если смерча нет, но очень хочется...
11. У талантливого фотографа летает все!
12. Макросъемка - это вам не шуточки, а очень кропотливый процесс
13. «Муку в кадр!»
14. И все таки, фотошоп творит чудеса
15. Чтобы сфотографироваться с Эйфелевой башней, совсем не обязательно ехать в Париж
16. Эту загадочную тень на лицо модели отбрасывает дуршлаг!
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
17. А фантастическую атмосферу можно создать лишь с помощью грамотного освещения, доски и бумаги
На что только не идут фотографы, лишь бы добиться эффектного снимка. И дело тут не в фотошопе, а в особенном душевном подходе к делу. В этом обзоре собраны 17 разоблачений идеальных, на первый взгляд, кадров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Мало того, что девушка вовсе не обнаженная, так она еще и не летает!
2. Некоторые фотографы - люди совершенно бесстрашные!
3. Главное - мастерство, а локация может быть самой обычной и ничем ни примечательной!
4. Некоторым фотографам даже не приходится выходить из дому...
5. «И снег нарисуем, и дождь, и вообще все что угодно...»
6. «Теперь это уже не так аппетитно!»
7. Хорошая новость, подводная съемка действительно происходит под водой, но имеет свои нюансы...
8. На самом деле у парня в розовой футболке очень ответственная работа! Он отвечает за брызги!
9. А волшебная дымка то оказалась обычным пакетом
10. Если смерча нет, но очень хочется...
11. У талантливого фотографа летает все!
12. Макросъемка - это вам не шуточки, а очень кропотливый процесс
13. «Муку в кадр!»
14. И все таки, фотошоп творит чудеса
15. Чтобы сфотографироваться с Эйфелевой башней, совсем не обязательно ехать в Париж
16. Эту загадочную тень на лицо модели отбрасывает дуршлаг!
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
17. А фантастическую атмосферу можно создать лишь с помощью грамотного освещения, доски и бумаги
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