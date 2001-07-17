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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. ФотоУ них есть свои хитрости.

На что только не идут фотографы, лишь бы добиться эффектного снимка. И дело тут не в фотошопе, а в особенном душевном подходе к делу. В этом обзоре собраны 17 разоблачений идеальных, на первый взгляд, кадров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

1. Мало того, что девушка вовсе не обнаженная, так она еще и не летает!

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото


2. Некоторые фотографы - люди совершенно бесстрашные!

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото


3. Главное - мастерство, а локация может быть самой обычной и ничем ни примечательной!

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото
локация.

4. Некоторым фотографам даже не приходится выходить из дому...

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото


5. «И снег нарисуем, и дождь, и вообще все что угодно...»

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото


6. «Теперь это уже не так аппетитно!»

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото


7. Хорошая новость, подводная съемка действительно происходит под водой, но имеет свои нюансы...

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото


8. На самом деле у парня в розовой футболке очень ответственная работа! Он отвечает за брызги!

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото


9. А волшебная дымка то оказалась обычным пакетом

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото


10. Если смерча нет, но очень хочется...

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото


11. У талантливого фотографа летает все!

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото


12. Макросъемка - это вам не шуточки, а очень кропотливый процесс

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото


13. «Муку в кадр!»

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото


14. И все таки, фотошоп творит чудеса

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото


15. Чтобы сфотографироваться с Эйфелевой башней, совсем не обязательно ехать в Париж

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото


16. Эту загадочную тень на лицо модели отбрасывает дуршлаг!

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото


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17. А фантастическую атмосферу можно создать лишь с помощью грамотного освещения, доски и бумаги

Фотографы показали, что скрывается за кадром потрясающих снимков. Фото
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 Теги: фотограф, искусство

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Сегодня, 14:14 » Автор: Анна Мартынова
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