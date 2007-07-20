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Раздел: Фоторепортажи  
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Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото

Яркие преображения женщин с помощью косметики. ФотоСилу косметики не стоит недооценивать.

Эти девушки знают, как обращаться с тоналкой, хайлайтером и другими женскими штучками, ведь макияж превращает их в совершенно иных людей. Всем известна шутка "и тут я увидел ее утром ненакрашенную". Эта фотоподборка наглядно доказывает шутку, ведь девушки не просто накрасились, а изменили внешность, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
Яркие преображения женщин с помощью косметики. Фото
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 Теги: косметика, женщины

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Сегодня, 14:39 » Автор: Анна Мартынова
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