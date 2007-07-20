Раздел: Фоторепортажи
Одесса в колоритных снимках 80-х годов. Фото
Работы Иэна Берри.
В 1982 году Иэн Берри, фотожурналист «Magnum Photos» снял серию уличных фотографий о жизни советских одесситов. Вот какой он её запечатлел. Британский фотожурналист Иэн Берри (Ian Berry) родился в 1934 году в Престоне, Ланкашир. Его имя стало широко известно, когда он работал в Южной Африке для Daily Mail, а затем для журнала Drum, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Берри оказался единственным фотографом, который документировал массовое убийство в Шарпевиле в 1960 году. Его фотографии использовали в суде, чтобы доказать невиновность жертв. В 1962 году Иэн Берри побывал в Париже, где получил приглашение от Анри Картье-Брессона присоединиться к Magnum Photos. Пять лет спустя он стал полноправным членом агентства. Его работы публиковали в Esquire, Fortune, Geo, Life, National Geographic, Paris-Match и Stern.
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В 1964 году Берри переехал в Лондон и начал работать в Observer Magazine. С тех пор он путешествовал по миру, снимая документальные фотографии, отражающие социальную и политическую борьбу в Китае, Республике Конго, Чехословакии, Эфиопии, Израиле, Ирландии, Вьетнаме и странах бывшего Советского Союза.
В 1982 году Иэн Берри, фотожурналист «Magnum Photos» снял серию уличных фотографий о жизни советских одесситов. Вот какой он её запечатлел. Британский фотожурналист Иэн Берри (Ian Berry) родился в 1934 году в Престоне, Ланкашир. Его имя стало широко известно, когда он работал в Южной Африке для Daily Mail, а затем для журнала Drum, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Берри оказался единственным фотографом, который документировал массовое убийство в Шарпевиле в 1960 году. Его фотографии использовали в суде, чтобы доказать невиновность жертв. В 1962 году Иэн Берри побывал в Париже, где получил приглашение от Анри Картье-Брессона присоединиться к Magnum Photos. Пять лет спустя он стал полноправным членом агентства. Его работы публиковали в Esquire, Fortune, Geo, Life, National Geographic, Paris-Match и Stern.
Читайте также: Повседневная жизнь в Африке в ярких снимках. Фото
В 1964 году Берри переехал в Лондон и начал работать в Observer Magazine. С тех пор он путешествовал по миру, снимая документальные фотографии, отражающие социальную и политическую борьбу в Китае, Республике Конго, Чехословакии, Эфиопии, Израиле, Ирландии, Вьетнаме и странах бывшего Советского Союза.
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