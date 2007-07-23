Раздел: Фоторепортажи
Эту живописную деревню запрещено фотографировать. Фото
В деревне придумали оригинальный пиар-ход.
Очаровательная альпийская деревня Бергюн расположена у подножия перевала Альбула. Сам населенный пункт и его окрестности очень красивы, а железнодорожная ветка Albula вот уже на протяжении 100 лет сохраняет свой первозданный вид. 29 мая 2017 года администрация деревни ввела запрет на фотографирование, обосновав его весьма оригинально, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Альпийское очарование
Невероятные пейзажи деревни Бергюн всегда привлекали сюда массу туристов. Попадая в Бергюн, чувствуешь себя героем альпийской сказки. Красочные домики, декорированные фресками, эркерами и особой техникой сграффито удивляют своей праздничностью.
Окружающие пейзажи только подчеркивают красоту и яркость поселения, а проходящий мимо по железнодорожной ветке Альбула поезд дополняет ощущение сказочности.
Туристы стремятся попасть сюда как в сезон, так и в межсезонье, ведь у каждого времени года здесь открывается своё очарование. Летом можно пройти популярными маршрутами, посетить обучающий тур по истории железной дороги, проехав на сказочном поезде через высокие виадуки и скрытые тоннели, посетить местный музей и просто прогуляться пешими тропами.
1 марта в Бенргюн можно увидеть необычную процессию Chalandamarz: дети всей деревни выходят на улицу с большими колокольчиками на шее, демонстрируя ожившую сцену из книги «Schellen-Ursli» Селины Шенс и Алоис Карижье. Зимой в Бергюн стремятся любители санных спусков, горнолыжного спорта и сноубордов.
И в любое время года здесь можно встретить любителей альпийских пейзажей, постоянно щелкающих фотоаппаратами. Тем более неожиданным оказался для всех местный закон о запрете на фотографирование.
В заботе о счастье
Закон был принят 29 мая 2017 года, а за ним последовало удаление всех фотографий селения из социальных сетей и даже с сайта местного туроператора. Нарушителей обещали штрафовать на 5 швейцарских франков. Деньги, вырученные от штрафов, должны быть направлены на улучшение экологической ситуации.
Запрет не распространялся только на те фотографии, которые делались из окна проходящего поезда, с собственного участка или свадебные снимки.
В заявлении члены совета подвели научное обоснование под этот странный запрет. По их словам, ученые доказали, что фотографии с прекрасными видами делают людей несчастными. Это утверждение относится к тем, кто не может побывать в данном месте и испытать положительные эмоции от погружения в реальность.
Пользователи социальных сетей активно обсуждали данную новость, при этом оценки были прямо противоположными. Некоторые поддерживали инициативу, призывая оторваться от гаджетов и насладиться красотой окружающего мира. Другие проводили параллели с Северной Кореей, считая принятие закона ущемлением прав и свобод туристов.
Тем не менее, уже 30 мая по всей деревне установили предупреждающие знаки, а фотографии окрестностей Бергюн, сделанные до принятия странного закона, тут же набирали множество просмотров и лайков.
А ларчик просто открывался
Объяснение происходящему нашлось буквально через несколько дней после опубликования закона. Креативный директор Цюрихского рекламного агентства Jung von Matt/Limmat Деннис люк Вайсс дал интервью интернет-изданию Persoenlich, в котором объяснил, что данный закон был ничем иным, как рекламным ходом.
Его целью было привлечение внимания к деревне Бергюн и, как следствие, увеличение туристического потока. К данной акции авторы идеи готовились полгода. За это время была проведена колоссальная работа с местными жителями. Фактически, нужно было договориться с каждым из них о поддержке. Идея встретила массовое одобрение, каждый понимал, насколько широким может быть резонанс подобного события.
За 24 часа после выхода в свет новости о необычном законе живописные фотографии Бергюн посмотрели более 50 миллионов пользователей по всему миру. Просмотры фотографий Бергюн в Google увеличились во много раз, на Twitter новость вышла на первые позиции. И это всё с нулевыми затратами на рекламу.
При этом авторы понимали, что реакция на подобный запрет может быть совершенно полярной: от полного одобрения до вспышки негатива. Именно поэтому в заявлении совета жителей Бергюн тщательно взвешивалось каждое слово. В целом документ должен был иметь положительную окраску, именно поэтому в самом конце звучало приглашение для всех желающих приехать в деревушку и лично увидеть те красоты, которые перестали быть доступны на фотографиях.
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В результате этого маркетингового хода множество журналистов во всем мире поддались на провокацию и опубликовали новость, как достоверную. Некоторые позднее опубликовали опровержения, но до сих пор в сети можно найти информацию о том, что фотографировать Бергюн и живописные пейзажи вокруг строго запрещено.
Очаровательная альпийская деревня Бергюн расположена у подножия перевала Альбула. Сам населенный пункт и его окрестности очень красивы, а железнодорожная ветка Albula вот уже на протяжении 100 лет сохраняет свой первозданный вид. 29 мая 2017 года администрация деревни ввела запрет на фотографирование, обосновав его весьма оригинально, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Альпийское очарование
Невероятные пейзажи деревни Бергюн всегда привлекали сюда массу туристов. Попадая в Бергюн, чувствуешь себя героем альпийской сказки. Красочные домики, декорированные фресками, эркерами и особой техникой сграффито удивляют своей праздничностью.
Окружающие пейзажи только подчеркивают красоту и яркость поселения, а проходящий мимо по железнодорожной ветке Альбула поезд дополняет ощущение сказочности.
Туристы стремятся попасть сюда как в сезон, так и в межсезонье, ведь у каждого времени года здесь открывается своё очарование. Летом можно пройти популярными маршрутами, посетить обучающий тур по истории железной дороги, проехав на сказочном поезде через высокие виадуки и скрытые тоннели, посетить местный музей и просто прогуляться пешими тропами.
1 марта в Бенргюн можно увидеть необычную процессию Chalandamarz: дети всей деревни выходят на улицу с большими колокольчиками на шее, демонстрируя ожившую сцену из книги «Schellen-Ursli» Селины Шенс и Алоис Карижье. Зимой в Бергюн стремятся любители санных спусков, горнолыжного спорта и сноубордов.
И в любое время года здесь можно встретить любителей альпийских пейзажей, постоянно щелкающих фотоаппаратами. Тем более неожиданным оказался для всех местный закон о запрете на фотографирование.
В заботе о счастье
Закон был принят 29 мая 2017 года, а за ним последовало удаление всех фотографий селения из социальных сетей и даже с сайта местного туроператора. Нарушителей обещали штрафовать на 5 швейцарских франков. Деньги, вырученные от штрафов, должны быть направлены на улучшение экологической ситуации.
Запрет не распространялся только на те фотографии, которые делались из окна проходящего поезда, с собственного участка или свадебные снимки.
В заявлении члены совета подвели научное обоснование под этот странный запрет. По их словам, ученые доказали, что фотографии с прекрасными видами делают людей несчастными. Это утверждение относится к тем, кто не может побывать в данном месте и испытать положительные эмоции от погружения в реальность.
Пользователи социальных сетей активно обсуждали данную новость, при этом оценки были прямо противоположными. Некоторые поддерживали инициативу, призывая оторваться от гаджетов и насладиться красотой окружающего мира. Другие проводили параллели с Северной Кореей, считая принятие закона ущемлением прав и свобод туристов.
Тем не менее, уже 30 мая по всей деревне установили предупреждающие знаки, а фотографии окрестностей Бергюн, сделанные до принятия странного закона, тут же набирали множество просмотров и лайков.
А ларчик просто открывался
Объяснение происходящему нашлось буквально через несколько дней после опубликования закона. Креативный директор Цюрихского рекламного агентства Jung von Matt/Limmat Деннис люк Вайсс дал интервью интернет-изданию Persoenlich, в котором объяснил, что данный закон был ничем иным, как рекламным ходом.
Его целью было привлечение внимания к деревне Бергюн и, как следствие, увеличение туристического потока. К данной акции авторы идеи готовились полгода. За это время была проведена колоссальная работа с местными жителями. Фактически, нужно было договориться с каждым из них о поддержке. Идея встретила массовое одобрение, каждый понимал, насколько широким может быть резонанс подобного события.
За 24 часа после выхода в свет новости о необычном законе живописные фотографии Бергюн посмотрели более 50 миллионов пользователей по всему миру. Просмотры фотографий Бергюн в Google увеличились во много раз, на Twitter новость вышла на первые позиции. И это всё с нулевыми затратами на рекламу.
При этом авторы понимали, что реакция на подобный запрет может быть совершенно полярной: от полного одобрения до вспышки негатива. Именно поэтому в заявлении совета жителей Бергюн тщательно взвешивалось каждое слово. В целом документ должен был иметь положительную окраску, именно поэтому в самом конце звучало приглашение для всех желающих приехать в деревушку и лично увидеть те красоты, которые перестали быть доступны на фотографиях.
Читайте также: Бразилец создает невероятные снимки с помощью смартфона. Фото
В результате этого маркетингового хода множество журналистов во всем мире поддались на провокацию и опубликовали новость, как достоверную. Некоторые позднее опубликовали опровержения, но до сих пор в сети можно найти информацию о том, что фотографировать Бергюн и живописные пейзажи вокруг строго запрещено.
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