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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядит самая красивая в мире высокогорная дорога. Фото

Так выглядит самая красивая в мире высокогорная дорога. ФотоИдеальное место для любителей туризма.

Высокогорная дорога Гроссглокнер — одна из самых красивых в Альпах. Она соединяет австрийские земли Зальцбург и Каринтию, проходя по очень живописным местам. Фотограф Николай Господарек с 2008 года делает прекрасные снимки с этой дороги. «Каждый раз эти виды открываются мне по-новому. Я просто поражен красотой природы этих мест», — рассказал Николай, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Дорога открыта для проезда с мая по октябрь, и каждый год в это время по ней путешествуют тысячи туристов.

Просто взгляните на эти впечатляющие снимки неподдельного совершенства природы.

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Так выглядит самая красивая в мире высокогорная дорога. Фото
Так выглядит самая красивая в мире высокогорная дорога. Фото
Так выглядит самая красивая в мире высокогорная дорога. Фото
Так выглядит самая красивая в мире высокогорная дорога. Фото
Так выглядит самая красивая в мире высокогорная дорога. Фото
Так выглядит самая красивая в мире высокогорная дорога. Фото
Так выглядит самая красивая в мире высокогорная дорога. Фото
Так выглядит самая красивая в мире высокогорная дорога. Фото
Так выглядит самая красивая в мире высокогорная дорога. Фото
Так выглядит самая красивая в мире высокогорная дорога. Фото
Так выглядит самая красивая в мире высокогорная дорога. Фото
Так выглядит самая красивая в мире высокогорная дорога. Фото
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 Теги: горы, туризм

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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