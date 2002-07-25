Раздел: Фоторепортажи
Невероятно чувственные картины от 18-летней художницы. Фото
Её работы мало кого оставляют равнодушным
Ей всего лишь восемнадцать лет, а она уже во всю продаёт свои картины ценителям тонкого искусства, поговаривая о том, что художник непосредственно должен контактировать с коллекционером, ведь только так последний способен понять его работы на более глубоком уровне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Так ли это на самом деле для большинства остаётся загадкой. Но вот оценить творчество молодой и перспективной Димитры Милан (Dimitra Milan) способен каждый зритель, чей взгляд прикован к сочным изображениям с чувственными женскими образами.
Чувственные, нежные и проникновенные женские образы, овеянные романтическим настроением, томно взирают на мир с волнительных картин молодой художницы, которая не просто смешивает краски, превращая их в изобилие цвета, плавных линий и дерзких мазков, а в настоящую жизнь, полную чувств, переживаний и нескончаемого потока незримой энергии, рвущейся наружу с полотен.
Читайте также: Чувственные портреты от талантливой канадской художницы. Фото
Её работы мало кого оставляют равнодушным, вызывая самые разнообразные эмоции от восхищения до нескрываемого интереса и любопытства, в попытках разгадать, а как же столь юной особе удаётся создавать взрослые не по годам произведения искусства, где переплетается страсть, интрига, любовь и безобидное желание обнять того, кто находится рядом.
Ей всего лишь восемнадцать лет, а она уже во всю продаёт свои картины ценителям тонкого искусства, поговаривая о том, что художник непосредственно должен контактировать с коллекционером, ведь только так последний способен понять его работы на более глубоком уровне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Так ли это на самом деле для большинства остаётся загадкой. Но вот оценить творчество молодой и перспективной Димитры Милан (Dimitra Milan) способен каждый зритель, чей взгляд прикован к сочным изображениям с чувственными женскими образами.
Чувственные, нежные и проникновенные женские образы, овеянные романтическим настроением, томно взирают на мир с волнительных картин молодой художницы, которая не просто смешивает краски, превращая их в изобилие цвета, плавных линий и дерзких мазков, а в настоящую жизнь, полную чувств, переживаний и нескончаемого потока незримой энергии, рвущейся наружу с полотен.
Читайте также: Чувственные портреты от талантливой канадской художницы. Фото
Её работы мало кого оставляют равнодушным, вызывая самые разнообразные эмоции от восхищения до нескрываемого интереса и любопытства, в попытках разгадать, а как же столь юной особе удаётся создавать взрослые не по годам произведения искусства, где переплетается страсть, интрига, любовь и безобидное желание обнять того, кто находится рядом.
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