» » Голливудские знаменитости, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Голливудские знаменитости, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото

Голливудские знаменитости, которые с возрастом лишь хорошеют. ФотоЗвёзды Голливуда, над которыми не властно время.

Время неумолимо. С течением лет, а тем более десятилетий, все мы неизбежно меняемся, пишет Хроника.инфо со ссылкой на toneto.

Ну, или почти все. Герои нашей статьи, судя по всему, знают секрет вечной молодости.

Читайте также: Не для слабонервных: самые экстремальные смотровые площадки. Фото


Хайди Клум
Голливудские знаменитости, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото


Джулия Робертс

Голливудские знаменитости, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото


Сандра Баллок

Голливудские знаменитости, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото


Лив Тайлер

Голливудские знаменитости, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото


Элайджа Вуд

Голливудские знаменитости, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото


Сара Джессика Паркер

Голливудские знаменитости, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото


Эдвард Нортон

Голливудские знаменитости, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото


Холли Берри

Голливудские знаменитости, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото


Дженнифер Энистон

Голливудские знаменитости, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: звезды, Голливуд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:13 » Автор: Ирина Шевченко
     1032
     0

Похожие новости по теме

Звезды, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото Звезды, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото

Они выглядят великолепно.

Звезды, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото Звезды, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото

Они в возрасте выглядят лучше, чем в молодости.

Топ-10 знаменитостей, над которыми не властно время. Фото Топ-10 знаменитостей, над которыми не властно время. Фото

Похоже они знают секрет вечной молодости.

Время не властно над этими знаменитостями. Фото Время не властно над этими знаменитостями. Фото

Они явно знают секрет вечной молодости.

Голливудские красавицы, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото Голливудские красавицы, которые с возрастом лишь хорошеют. Фото

Некоторым женщинам возраст придает изысканность и блеск.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх