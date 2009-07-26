Раздел: Фоторепортажи
Повседневная жизнь простых парижан в прошлом веке. Фото
Этого фотографа по праву можно назвать поэтом парижских улиц.
Всю свою жизнь Робер посвятил этому городу Его простые и искренние снимки, полные иронии, никого не оставляют равнодушным. Все они очень добрые, живые, дарят тепло и вызывают улыбку., пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
На снимках Робера – будничная жизнь простых людей 40-50-х годов. В созданном им мире царит добро и любовь, звучит детский смех, здесь нет места насилию и грубости.
«Мир, который я пытался показать, был миром, где мне было бы хорошо, где люди были бы приветливы, а я бы нашел успокоение, которое так долго искал. Мои фотографии были словно доказательством того, что такой мир существует», -отметил фотограф.
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Обладая каким-то совершенно невероятным чутьем, во время прогулок в ежедневной городской суете парижан он искал неожиданные и выразительные моменты, ироничные и романтические, стараясь их запечатлеть.
Всю свою жизнь Робер посвятил этому городу Его простые и искренние снимки, полные иронии, никого не оставляют равнодушным. Все они очень добрые, живые, дарят тепло и вызывают улыбку., пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
На снимках Робера – будничная жизнь простых людей 40-50-х годов. В созданном им мире царит добро и любовь, звучит детский смех, здесь нет места насилию и грубости.
«Мир, который я пытался показать, был миром, где мне было бы хорошо, где люди были бы приветливы, а я бы нашел успокоение, которое так долго искал. Мои фотографии были словно доказательством того, что такой мир существует», -отметил фотограф.
Читайте также: Снимите это немедленно: лучшие нудистские пляжи мира. Фото
Обладая каким-то совершенно невероятным чутьем, во время прогулок в ежедневной городской суете парижан он искал неожиданные и выразительные моменты, ироничные и романтические, стараясь их запечатлеть.
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