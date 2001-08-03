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Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото

Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. ФотоПодборка фотографий повседневной жизни в странах Ближнего Востока.

Это историческое название региона, расположенного в Западной Азии и Северной Африке. Название этому ближайшему к ним восточному региону было дано европейцами. Основное население: арабы, армяне, ассирийцы, грузины, греки, персы, евреи, египтяне, курды и тюрки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Ближний Восток является домом для 350—360 миллионов мусульман (тюрки, персы, курды, арабы и др), 60—70 миллионов христиан (армяне, анатолийские греки, грузины, ассирийцы, копты, марониты и т. д.), 7 миллионов иудеев, 3 миллиона друзов, 2 миллиона езидов и др. Через Ближний Восток пролегает главный путь из Европы и Африки в Азию.

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Эти снимки сделаны корреспондентами Ассошиэйтед Пресс в странах Ближнего Востока, большинство в июле 2018 года.

Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
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 Теги: Ближний Восток, страны

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Сегодня, 05:59 » Автор: Татьяна Ларина
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