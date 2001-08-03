Раздел: Фоторепортажи
Правдивые кадры повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Подборка фотографий повседневной жизни в странах Ближнего Востока.
Это историческое название региона, расположенного в Западной Азии и Северной Африке. Название этому ближайшему к ним восточному региону было дано европейцами. Основное население: арабы, армяне, ассирийцы, грузины, греки, персы, евреи, египтяне, курды и тюрки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Ближний Восток является домом для 350—360 миллионов мусульман (тюрки, персы, курды, арабы и др), 60—70 миллионов христиан (армяне, анатолийские греки, грузины, ассирийцы, копты, марониты и т. д.), 7 миллионов иудеев, 3 миллиона друзов, 2 миллиона езидов и др. Через Ближний Восток пролегает главный путь из Европы и Африки в Азию.
Читайте также: Реалии повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Эти снимки сделаны корреспондентами Ассошиэйтед Пресс в странах Ближнего Востока, большинство в июле 2018 года.
Это историческое название региона, расположенного в Западной Азии и Северной Африке. Название этому ближайшему к ним восточному региону было дано европейцами. Основное население: арабы, армяне, ассирийцы, грузины, греки, персы, евреи, египтяне, курды и тюрки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Ближний Восток является домом для 350—360 миллионов мусульман (тюрки, персы, курды, арабы и др), 60—70 миллионов христиан (армяне, анатолийские греки, грузины, ассирийцы, копты, марониты и т. д.), 7 миллионов иудеев, 3 миллиона друзов, 2 миллиона езидов и др. Через Ближний Восток пролегает главный путь из Европы и Африки в Азию.
Читайте также: Реалии повседневной жизни на Ближнем Востоке. Фото
Эти снимки сделаны корреспондентами Ассошиэйтед Пресс в странах Ближнего Востока, большинство в июле 2018 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
35
0
Также советуем посмотреть
- В Венгрии прокомментировали антиукраинские заявления Орбана
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы мастер"
- "Почтим утро минутой ворчания": смешные приколы из реальной жизни
- "Лапы вверх": в России поймали кота-наркокурьера
- В Украине появится новый орган для противостояния России
- Курьез дня: в Германии мужчина прокатился голышом на велосипеде
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд
- Минутка позитива: дружба детей и домашних питомцев
- Все военные должности в «Л/ДНР» занимают российские офицеры, - Наев
- В УПЦ МП отреагировали на слова Филарета
- Полторак планирует отправить военных на Закарпатье
- С Кремлем или в огне
- Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
- Рекламный «пирог» Днепра
- Луценко обсудит с силовиками нападения на активистов
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Украина все ближе и ближе к черте
- Как можно разочароваться в стране
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Щодо нападу на Катерину Гандзюк
- Эти милые собаки-"улыбаки" стали настоящими звездами Сети
- На Донбассе зафиксированы Грады боевиков
- России от санкций не спрятаться
- От российской власти извинений не дождешься
- Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
- Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
- Где пределы сотрудничества с российской властью
- "Щупай меня иногда": Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
- Информация об отставке Грицака – фейк
Оставьте свой комментарий