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Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото

Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. ФотоБогатые детки из Гонконга, которые могут позволить себе все

Мы неоднократно показывали вам фото красивой жизни представителей «золотой молодежи» из разных стран и городов мира, и теперь очередь дошла до Гонконга, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Здешние дети состоятельных родителей тоже не привыкли себе в чем-то отказывать, а потому на публикуемых ими снимках можно увидеть традиционные атрибуты роскошной жизни: шикарные машины, путешествия, великолепные интерьеры, дорогие украшения, изысканные деликатесы и многое другое.

Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото
Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото
Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото
Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото
Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото
Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото
Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото
Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото
Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото
Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото
Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото
Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото
Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото
Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото
Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото
Золотая молодежь Гонконга и их богатая жизнь. Фото
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 Теги: Гонконг, молодежь

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Сегодня, 09:43 » Автор: Татьяна Ларина
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