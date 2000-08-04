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«Мармеладные ногти» снова в тренде. Фото

«Мармеладные ногти» снова в тренде. ФотоПоявление ярких оттенков вызвало небывалый ажиотаж

В 90-х длинные острые ногти, покрытые яркими кислотными цветами, были неоспоримым трендом того времени. Тогда после скудного ассортимента белых, розовых, телесных, золотистых и серебристых лаков появление ярких оттенков вызвало небывалый ажиотаж. Мода на так называемые Jelly Nails постепенно возвращается (не без участия Кайли Дженнер), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Когда дело доходит до тенденций в маникюре, Instagram — одно из лучших мест, чтобы найти вдохновение. Стоило Кайли Дженнер опубликовать в микроблоге снимок своих длинных розовых полупрозрачных ногтей — все сразу же заговорили о возвращении в моду «мармеладного» маникюра.

Как создается такой маникюр рассказала ногтевой технолог Оксана Рачинская. Jelly Nails делают с помощью технологии моделирования на типсах и формах акрилом или гелем. Поэтому смастерить Jelly Nails дома самостоятельно будет очень сложно, лучше обратиться к профессионалам.

При выборе оттенка эксперт советует обратить внимание на розовый, фиолетовый, ментоловый, лимонно-желтый, а также небесно-голубой, красный и лайм — это беспроигрышные варианты.

Удачно будет выглядеть дизайн в виде объемных цветов, главное, чтобы они были прорисованы вручную, или плавный переход — омбре. Можно использовать стразы у кутикулы (но не переусердствуйте!). Жить такой маникюр будет от двух до пяти недель.

Эксперт-технолог Инна Рыкова считает, что Jelly Nails — это сиюминутный тренд для креативных клиенток, которые устали от «скучных» нюдовых оттенков.

«К элегантности такие ногти не имеют отношения, скорее, это вариант похулиганить в отпуске, или же для юных ценительниц длинных, ярких ногтей. Делается такой маникюр прозрачными материалами для моделирования с добавлением цветных пигментов» — рассказала эксперт.

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Для вдохновения перейдите по хэштегу #JellyNails в соцсетях. Такой маникюр в неоново-розовых, оранжевых, желтых и синих оттенках — идеальный вариант на лето. Даже фильтры вам не понадобятся, он и так выглядит очень сочно и ярко!

«Мармеладные ногти» снова в тренде. Фото
«Мармеладные ногти» снова в тренде. Фото
«Мармеладные ногти» снова в тренде. Фото
«Мармеладные ногти» снова в тренде. Фото
«Мармеладные ногти» снова в тренде. Фото
«Мармеладные ногти» снова в тренде. Фото
«Мармеладные ногти» снова в тренде. Фото
«Мармеладные ногти» снова в тренде. Фото
«Мармеладные ногти» снова в тренде. Фото
«Мармеладные ногти» снова в тренде. Фото
«Мармеладные ногти» снова в тренде. Фото
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 Теги: ногти, маникюр

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