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Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото

Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. ФотоПодборка фотографий повседневной жизни в Северной Корее.

Мировые СМИ пугают закрытостью режима и диктатурой власти в этой стране, но и там живут люди со своими радостями и печалями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Снимки сделаны в 2016-2017 году. Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика, КНДР — государство в Восточной Азии в северной части Корейского полуострова. Неофициальное название страны, широко употребляемое в средствах массовой информации, — Се́верная Коре́я. Граничит с Китаем на севере, с Россией на северо-востоке. На юге граничит с Республикой Корея и отделяется от неё демилитаризованной зоной.

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С запада омывается водами Жёлтого моря, с востока — Японским морем. Столица — город Пхеньян. Население страны составляет 24 720 407 человек, площадь: 120 540 км² (суша 120 410 км², вода: 130 км²).

Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото
Правдивые снимки о повседневной жизни в Северной Корее. Фото

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 Теги: Северная Корея, страны

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Сегодня, 11:47 » Автор: Татьяна Ларина
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