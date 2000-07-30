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Раздел: Фоторепортажи  
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Художница фотографируется на фоне достопримечательностей, притворяясь мертвой. Фото

Художница фотографируется на фоне достопримечательностей, притворяясь мертвой. ФотоФотографии современной молодежи стали слишком неестественными.

Художница Стефани Ли Роуз (Stephanie Leigh Rose) из США решила бороться с селфи.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.ru.

Она считает, что фотографии современной молодежи стали слишком неестественными, и изобрела свой способ делать снимки.

Во время путешествий по миру девушка просто падает на землю лицом вниз, притворяясь мертвой.

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При этом ее не смущают ни удивленные взгляды прохожих, ни грязь тротуаров.

Художница фотографируется на фоне достопримечательностей, притворяясь мертвой. Фото
Художница фотографируется на фоне достопримечательностей, притворяясь мертвой. Фото
Художница фотографируется на фоне достопримечательностей, притворяясь мертвой. Фото
Художница фотографируется на фоне достопримечательностей, притворяясь мертвой. Фото
Художница фотографируется на фоне достопримечательностей, притворяясь мертвой. Фото
Художница фотографируется на фоне достопримечательностей, притворяясь мертвой. Фото

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 Теги: Художница, Фото, достопримечательности

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Сегодня, 22:50 » Автор: Едгар Букмирза
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