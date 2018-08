Как выглядела Хиросима после ядерного взрыва. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на японский город Хиросима. Сегодня мы вспоминаем эту трагедию, очень надеясь, что ядерное оружие больше никогда не будет применено, а когда-нибудь и вовсе окончательно прекратит свое существование, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Японский солдат идет по пустынной местности в Хиросиме в сентябре 1945 года, всего через месяц после бомбардировки. Эта серия фотографий, отображающих страдания людей и руины, была представлена Американским военно-морским флотом. (U.S. Department of Navy)Вид на Хиросиму с воздуха незадолго до того, как на город была сброшена бомба в августе 1945-го. Здесь показан густонаселенный район города на реке Мотоясу. (Hiroshima: The United States Strategic Bombing Survey Archive, International Center of Photography, Purchase, with funds provided by the ICP Acquisitions Committee, 2006)Фотография Хиросимы, сделанная до августа 1945 года. Вверх по течению реки Мотоясу к самому известному месту Хиросимы — куполу выставочного центра, находящегося в непосредственной близости от эпицентра. Первоначально это здание проектировал чешский архитектор Ян Летцель, оно было завершено в апреле 1915 года. (Hiroshima: The United States Strategic Bombing Survey Archive, International Center of Photography, Purchase, with funds provided by the ICP Acquisitions Committee, 2006)Данные военно-воздушных сил США — карта Хиросимы перед бомбардировкой, на которой можно наблюдать район эпицентра, который моментально исчез с лица земли. (U.S. National Archives and Records Administration)Командир А.Ф. Бирч (слева) нумерует бомбу под кодовым названием «Малыш» перед погрузкой ее на трейлер в здании Ассамблеи №1 перед конечной погрузкой бомбы на борт бомбардировщика B-29 Superfortress «Enola Gay» на базе 509-й сводной группы на острове Тиниан у Марианских островов в 1945 году. Физик доктор Рамсей (справа) получит Нобелевскую премию в области физики в 1989 году. (U.S. National Archives)«Малыш» покоится на трейлере в яме над шлюзом бомбардировщика B-29 Superfortress «Enola Gay» на базе 509-й сводной группы на Марианских островах в 1945 году. «Малыш» составлял 3 м в длину и весил 4000 кг, но содержал всего 64 кг урана, который использовался для провоцирования цепочки атомных реакций и последующего взрыва. (U.S. National Archives)Фото, сделанное из одного из двух американских бомбардировщиков 509-й сводной группы, вскоре после 8:15, 5 августа 1945 года, показывает поднимающийся от взрыва дым над городом Хиросима. К моменту съемки уже произошла вспышка света и жара от огненного шара диаметром 370 м, и взрывная волна быстро рассеивалась, уже причинив основной вред зданиям и людям в радиусе 3,2 км. (U.S. National Archives)Растущий ядерный «гриб» над Хиросимой вскоре после 8:15, 5 августа 1945. Когда порция урана в бомбе прошла стадию расщепления, она мгновенно превратилась в энергию 15 килотонн тротила, нагрев массивный огненный шар до температуры 3980 градусов по Цельсию. Нагретый до предела воздух быстро поднялся в атмосфере, словно огромный пузырь, поднимая за собой столб дыма. К тому времени как было сделано это фото, смог поднялся на высоту 6096 м над Хиросимой, а дым от взрыва первой атомной бомбы разлетелся на 3048 м у основания колонны. (U.S. National Archives)Вид разрушенной Хиросимы осенью 1945-го на одном рукаве реки, проходящей через дельту, на которой стоит город. (Hiroshima: The United States Strategic Bombing Survey Archive, International Center of Photography, Purchase, with funds provided by the ICP Acquisitions Committee, 2006)Вид эпицентра Хиросимы осенью 1945-го — полное разрушение после сброса первой атомной бомбы. На фотографии виден гипоцентр (центральная точка очага взрыва) — примерно над Y-образным перекрестком в центре слева. (U.S. National Archives)Часть панорамного вида уничтоженной Хиросимы, сделанного с помощью пяти фотоаппаратов с крыши здания Торговой Палаты 6 октября 1945 года, через 2 месяца после трагедии. Слева на заднем фоне развалины банка Геиби и госпиталя Шима. В центре разрушенное здание выставочного центра, за ним — мост через реку Матоясу, как раз перед гипоцентром взрыва. Справа до сих пор существующее здание госпиталя Красного Креста, крыша которого пострадала от взрывной волны. Вдалеке справа мост на слиянии рек Матоясу и Ота. (U.S. National Archives)Мост через реку Ота в 880 метрах от гипоцентра взрыва над Хиросимой. Заметьте, как сгорела дорога, а слева видны призрачные отпечатки там, где когда-то поверхность защищали бетонные колонны. (U.S. National Archives)Цветная фотография разрушенной Хиросимы в марте 1946 года. (U.S. National Archives)Взрыв разрушил завод Окита в Хиросиме, Япония. 7 ноября 1945 года. (U.S. National Archives)Разрушенная улица в Хиросиме. Взгляните, как был приподнят тротуар, а из моста торчит водосточная труба. Ученые говорят, что это произошло из-за вакуума, созданного давлением от атомного взрыва. (U.S. National Archives)Этот пациент (снимок сделан японскими военными 3 октября 1945 года) находился примерно в 1981,2 м от эпицентра, когда радиационные лучи настигли его слева. Кепка защитила часть головы от ожогов. (U.S. National Archives)Густонаселенный район Хиросимы спустя недели после взрыва на краю сильно пострадавшего района (обратите внимание на здание внизу, которое сровняло с землей). (U.S. National Archives)Скрюченные железные перекладины — все, что осталось от здания театра, находившегося примерно в 800 метрах от эпицентра. (U.S. National Archives)Пожарное отделение Хиросимы потеряло свой единственный автомобиль, когда западная станция была уничтожена взрывом атомной бомбы. Станция находилась в 1200 метрах от эпицентра. (U.S. National Archives)Вид Хиросимы с воздуха осенью 1945-го. В центре вверху виден гипоцентр и купол атомной бомбы. (U.S. National Archives)Цветная фотография руин Центральной Хиросимы осенью 1945 года. (U.S. National Archives)«Тень» ручки клапана на окрашенной стене резервуара с газом после трагических событий в Хиросиме. Радиационная жара мгновенно сожгла краску там, где радиационные лучи прошли беспрепятственно. 1920 м от эпицентра. (U.S. National Archives)Жертва бомбардировки в Хиросиме лежит во временном госпитале, расположенном в одном из уцелевших зданий банка в сентябре 1945 года. (U.S. Department of Navy)Из подписи к фотографии: «Ожоги на коже пациента остались в виде темных пятен от кимоно, которое было на жертве в момент взрыва». (U.S. National Archives)Жертвы взрыва в кишащем мухами временном госпитале в здании банка в Хиросиме 15 сентября 1945 года. (U.S. Department of Navy)Келоидные рубцы на спине и плечах жертвы взрыва в Хиросиме. Шрамы образовались там, где кожа жертвы не была защищена от прямых радиационных лучей. (U.S. National Archives)Вид с воздуха эпицентра и известного сейчас Купола атомной бомбы в Хиросиме спустя несколько недель после событий 6 августа 1945 года. (U.S. National Archives)Человек смотрит на руины, оставшиеся после взрыва атомной бомбы в Хиросиме. (AP Photo)Вид сверху на разрушенный промышленный район Хиросимы осенью 1945 года. (U.S. National Archives)Вид Хиросимы и гор на заднем фоне осенью 1945 года. Снимок сделан с развалин госпиталя Красного Креста, менее чем в 1,6 км от гипоцентра. (U.S. National Archives)Члены армии США исследуют район вокруг эпицентра в Хиросиме осенью 1945 года. (U.S. National Archives)Посетители мемориального парка Хиросимы смотрят на панорамный вид последствий атомного взрыва, 27 июля 2005 года. (Photo by Junko Kimura / Getty Images)Мемориальный огонь в честь жертв атомного взрыва на памятнике в мемориальном парке Хиросимы, Западная Япония, 4 апреля 2009 года. Огонь горит постоянно с момента его зажжения 1 августа 1964 года. Огонь будет гореть до тех пор, «пока все атомное оружие земли не исчезнет навсегда». (AP Photo / Shizuo Kambayashi)Хиросима сегодня — детали панорамного вида мемориала Мира в Хиросиме, 14 апреля 2008 года. (Dean S. Pemberton / CC BY-SA)