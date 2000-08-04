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Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. ФотоЭто опыт не для слабонервных.

Боитесь летать? Психологи считают страх полетов одной из самых сложных психологических проблем: некоторые содрогаются даже от одной мысли о том, чтобы сесть в самолет и оторваться от земли. Порой этот страх становится для таких людей серьезной преградой к тому, чтобы свободно передвигаться по миру и увидеть множество чудесных дальних стран. Согласно некоторым исследованиям, страх полетов усугубляется, когда дело доходит до вопросов безопасности, в том числе в аэропорту, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

В этом выпуске мы расскажем вам про 25 самых ужасных аэропортов мира, в которых ужас зарождается задолго до того, как сядешь в самолет.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Международный аэропорт Веллингтон, Новая Зеландия.

Приземление в этом аэропорту может быть очень опасным, потому что здесь всего одна — да и то короткая — взлетно-посадочная полоса, которая к тому же заканчивается… в море. Несмотря на это, здесь очень живописно, так что этот аэропорт можно назвать не только одним из самых опасных, но и одним из самых красивых.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Аэропорт Агатти, Лакшадвип, Индия.

Этот аэропорт со всех сторон окружен Индийским океаном, из-за чего, естественно, возникает вопрос: что произойдет, если во время посадки что-то пойдет не так или пилоту просто не хватит места для торможения? Аэродром длиной в 1219 м настолько маленький, что похож на фрагмент более крупной взлетно-посадочной полосы, часть которой как будто ушла под море. Из-за опасностей, которые несут в себе короткие полосы, не раз предлагалось растянуть ее, но пока что полеты продолжаются в нормальном режиме, т.к. это единственный аэропорт Лакшадвипа — индийской территории, состоящей из 36 роскошных экзотических островов.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Международный аэропорт Саванна / Хилтон Хед, США.

Конечно, это не такой «опасный» аэропорт (по сравнению с другими в данном списке), но в нем есть кое-что необычное. Если вы когда-нибудь будете проезжать на такси вдоль взлетно-посадочной полосы 10 в этом аэропорту, вы сможете увидеть кое-что жуткое. Дело в том, что на полосе 10 выгравирована пара… могил. Они принадлежат бывшим владельцам земли, на которой сейчас находится аэропорт — их последним желанием было, чтобы их похоронили здесь.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Аэропорт Нарсарсуак, Гренландия.

Приземление в этом красивом благодаря окружающей природе аэропорту и одном из самых удаленных на планете может быть либо потрясающим, либо самым страшным опытом — в любом случае, незабываемым. А вот для пилотов это, без сомнения, сущий кошмар, т.к. для того, чтобы приземлиться здесь, нужно лететь вдоль фьорда в постоянном страхе попасть в турбулентность, которая бывает даже в казалось бы безветренные дни.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Международный аэропорт Кансай, Япония.

Размеры искусственного острова Кансай составляют 4 км в длину и 2,5 км в ширину — говорят, он даже виден из космоса. С инженерной точки зрения местный аэропорт — один из самых внушительных в мире, но, к сожалению, частые землетрясения, мощные циклоны и нестабильное морское дно делают этот шедевр инженерии одним из самых опасных аэропортов в мире.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Международный аэропорт Донмыанг, Таиланд.

Это «обманчивый» аэропорт, в котором с первого взгляда нет ничего необычного. Однако, если присмотреться, вы заметите довольно странную вещь: прямо в центре двух взлетно-посадочных полос кто-то умудрился втиснуть… гольф-поле на 18 лунок. Это делает данный аэропорт не только одним из самых опасных, но и одним из самых странных.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Аэропорт Паро, Бутан.

Тот факт, что лишь 8 пилотов во всем мире достаточно квалифицированны, чтобы приземляться здесь, уже должен сказать вам о многом. Но если этого мало, вам наверняка также будет интересен тот факт, что аэропорт Паро находится в 2,4 км над уровнем моря и окружен острыми вершинами-пятитысячниками, а взлетно-посадочная полоса — всего 1980 м длиной. И наконец, ходят слухи, что пассажиры, отважившиеся приземляться в этом крошечном аэропорту в Гималаях, обычно закидываются успокоительными таблетками, чтобы привести в порядок нервишки.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Аэропорт Кайтак, Гонконг.

Многие пилоты считали это место самым страшным аэропортом, и именно поэтому его и закрыли в 1998 году. Сильные боковые ветра и окружающие горы лишь добавляли сложностей во время приземления, и одно время это место было самым непопулярным для местных жителей. Не зря ведь этот аэропорт зовут «отцом всех самых страшных аэропортов».

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Международный аэропорт Барра, Шотландия.

Это поистине уникальный аэропорт на планете, ведь там вместо взлетно-посадочной полосы используется… пляж. Да-да, вы все правильно прочитали: на пляже установлено три ВПП в форме треугольника, а отмечены они деревянными шестами на концах.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Аэропорт Конгоньяс, Бразилия.

Самое опасное и в то же время странное в этом аэропорту — тот факт, что он находится всего в 8 км от центра города. Если вы часто путешествуете, то должны знать, что самые густонаселенные и крупные города в мире обычно строят свои аэропорты на окраине или даже в нескольких километрах от границ города по причинам безопасности, но, видимо, жители Сан-Паулу про такое не слыхали. В результате каждое приземление самолета в этом аэропорту становится настоящим испытанием в плане безопасности.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Аэропорт Гисборн, Новая Зеландия.

Может, это прозвучит как преувеличение, но это, наверное, один из самых безумных аэропортов в мире. Почему? Да потому что прямо поперек главной взлетно-посадочной полосы проходит железная дорога. Да-да — настоящая железная дорога! Диспетчеры должны координировать взлеты и приземления с прибытием поездов. И даже несмотря на то, что недавно дорога закрылась после повреждений в результате урагана, аэропорт все еще работает, хотя и осуществляет только грузовые рейсы с 2001 года.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Аэропорт имени Тэнцинга и Хилари, Непал.

В 2010 году канал History Channel назвал этот аэропорт самым опасным в мире. Он находится на высоте 2900 метров, а его взлетно-посадочная полоса обрамлена высокой горой с одной стороны и глубочайшей пропастью с другой. Идеальные условия для приземления, правда?

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Международный аэропорт Лос-Анджелеса, США.

Лос-Анджелесский аэропорт не раз называли самым опасным в США. В нем проходит «интенсивная программа обучения» для пилотов, диспетчеров и операторов транспортных средств по вопросам ситуативных опасностей и другим аспектам безопасности на взлетно-посадочной полосе.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Аэропорт Куршевель, Франция.

Это один из самых опасных аэропортов в мире, несмотря на то что он обслуживает богачей, прилетевших покататься на лыжах во Французских Альпах. Чтобы добраться до одноименного курорта, нужно сначала пережить захватывающее дух приземление в аэропорту. Взлетно-посадочная полоса всего 518 м в длину, но самый лучший «сюрприз» — это холм где-то на середине полосы.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Международный аэропорт Олд Марискал Сукре, Эквадор.

Это был настоящий кошмар даже для самых опытных пилотов. Для начала, аэропорт находился на большой высоте, в самом сердце густонаселенной столицы Эквадора, что сильно повышало фактор риска. Более того, горная местность, активные вулканы и долина, которую постоянно затягивало туманом, лишь усложняли приземления и взлеты в этом аэропорту. Но это еще не все: взлетно-посадочная полоса была неровной, на ней было много кочек. К счастью, аэропорт наконец закрыли в прошлом году и отстроили новый.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Международный аэропорт Тонкотин, Гондурас.

В списке самых опасных аэропортов мира канала History Channel этот занял второе место, причем не без причины. Его ВПП находится в долине, окруженной горами, причем «вход» и «выход» для самолетов находится в одном месте, что, конечно же, повышает риск возникновения трагедии. Как это ни удивительно, несмотря на это, даже Boeing 757 каждый день приземляются в этом аэропорту и вылетают из него.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Аэропорт Гибралтара.

С первого взгляда может показаться, что аэропорт вполне обычный, но стоит присмотреться, и вы поймете, что это не так. Несомненно, самым исключительным фактом является то, что главная ВПП проходит через главную улицу города. Да-да. То есть каждый раз, когда должен приземлиться самолет, автомобили должны остановиться и пропустить поезд… то есть мы хотели сказать самолет, конечно же.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Аэропорт Мадейры, Португалия.

Этот небольшой международный аэропорт на прекрасном острове Мадейра имеет очень короткую ВПП. И это при том, что в 2003 году ее длину увеличили вдвое. Кроме того, океан окружает ее с одной стороны, а горы — с другой. Аэропорт считается одним из самых опасных в мире.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Аэропорт принцессы Юлианы, остров святого Мартина.

Чтобы приземлиться в этом одном из самых оживленных аэропортов Карибского бассейна, пилоты пролетают над пляжем, пересекают забор, пролетают над дорогой, а потом наконец приземляются.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Ледяной аэропорт, Антарктида.

Это одна из трех главных ВПП, используемых для доставки провизии и исследователей на станцию Мак-Мердо в Антарктиде. Она разработана с расчетом даже на Boeing 757 и тяжелые грузовые самолеты. На данный момент главными опасностями аэропорта являются погодные условия, а не расположение самого аэропорта.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Международный аэропорт Король Фахд, Саудовская Аравия.

Это крупнейший аэропорт в мире в плане площади суши — он тянется на 300 кв. миль пустыни. Здешний аэропорт настолько огромен, что — хотите верьте, хотите нет — сами пилоты порой затрудняются сказать, где он начинается, а где заканчивается, т.к. с большого расстояния он сливается с окружающей его пустыней.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Международный аэропорт Кливленда Хопкис, США.

В техническом плане с месторасположением или планом этого аэропорта нет ничего плохого, но здесь работает самый безответственный персонал в мире. Однажды ночного авиадиспетчера обвинили в том, что он смотрел фильм, вместо того чтобы направлять самолеты. А в другой раз администраторы жаловались, что диспетчеры ночной смены спят в перерывах или играют в электронные игры, если график рейсов не слишком плотный.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Аэропорт Гастаф III, Сент-Бартелеми.

Этот аэропорт имеет невероятно короткую ВПП, которая обычно обслуживает мелкие самолеты вместимостью не более 20 пассажиров. Находится полоса у основания склона, который заканчивается на пляже. Кроме того, самолеты представляют опасность уже на подлете из-за холмистой местности, а взлет вообще происходит практически над головами у отдыхающих на пляже.

Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Аэропорт Бамда, Тибет.

Тибет находится в самых высоких горах мира — Гималаях, так что неудивительно, что аэропорт Бамда — один из самых высоко расположенных в мире, он находится на высоте более 4000 метров. Самое интересное, что длина ВПП — почти 5 км, т.е. это самая длинная взлетно-посадочная полоса в мире. Низкое содержание кислорода на таких высотах может вызвать дискомфорт у новичков этой местности, а также снижает производительность двигателей самолета, из-за чего посадка здесь — настоящее испытание.

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Аэропорты, посадка в которых – настоящее приключение. Фото


Аэропорт на острове Саба.

Путь до этого прекрасного Карибского острова может стать для вас сущим кошмаром, т.к. аэропорт представляет собой одну взлетно-посадочную полосу длиной в 396 м. Окруженная высокими утесами, эта коротенькая полоса (которая, наверное, стала бы отличным местом для проведения соревнований по скейтбордингу) почти обрывается в океане. Понятно, что крупные самолеты попросту не смогут приземлиться здесь, однако это непросто даже для кукурузников.
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 Теги: аэропорт, туризм

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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