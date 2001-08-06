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Художница из Беларуси создает гиперреалистичные картины. Фото

Художница из Беларуси создает гиперреалистичные картины. ФотоРаботы Виктории Савенковой.

«Это же фотография!», - поговаривают люди, щепетильно рассматривая работы Виктории Савенковой. Но нет. На самом деле это гиперреалистичные картины, созданные молодой талантливой художницей из Минска. И каждый раз, встречаясь взглядом с тем или иным портретом, поражаешься тому, насколько качественно и реалистично все они выполнены. Отчего мгновенно закрадываются сомнения, что это действительно живопись, а не снимки, отретушированные в графическом редакторе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Вдохновлённая семьёй, друзьями, природой и творчеством великих мастеров реалистичной школы эпохи Возражения, Виктория создаёт невероятно воодушевлённые портреты, выполненные в стиле современного реализма.

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Её работы поражают проработкой мельчайших деталей, правильной светотенью и живостью взгляда, который имеет немаловажную роль в подобном жанре. Ведь, как известно, глаза – зеркало души, в которую мы так стараемся заглянуть, вывернув наизнанку.

Художница из Беларуси создает гиперреалистичные картины. Фото
Художница из Беларуси создает гиперреалистичные картины. Фото
Художница из Беларуси создает гиперреалистичные картины. Фото
Художница из Беларуси создает гиперреалистичные картины. Фото
Художница из Беларуси создает гиперреалистичные картины. Фото
Художница из Беларуси создает гиперреалистичные картины. Фото
Художница из Беларуси создает гиперреалистичные картины. Фото
Художница из Беларуси создает гиперреалистичные картины. Фото
Художница из Беларуси создает гиперреалистичные картины. Фото
Художница из Беларуси создает гиперреалистичные картины. Фото
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 Теги: Беларусь, художница

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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