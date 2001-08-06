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Художница из Беларуси создает гиперреалистичные картины. Фото
Работы Виктории Савенковой.
«Это же фотография!», - поговаривают люди, щепетильно рассматривая работы Виктории Савенковой. Но нет. На самом деле это гиперреалистичные картины, созданные молодой талантливой художницей из Минска. И каждый раз, встречаясь взглядом с тем или иным портретом, поражаешься тому, насколько качественно и реалистично все они выполнены. Отчего мгновенно закрадываются сомнения, что это действительно живопись, а не снимки, отретушированные в графическом редакторе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Вдохновлённая семьёй, друзьями, природой и творчеством великих мастеров реалистичной школы эпохи Возражения, Виктория создаёт невероятно воодушевлённые портреты, выполненные в стиле современного реализма.
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Её работы поражают проработкой мельчайших деталей, правильной светотенью и живостью взгляда, который имеет немаловажную роль в подобном жанре. Ведь, как известно, глаза – зеркало души, в которую мы так стараемся заглянуть, вывернув наизнанку.
«Это же фотография!», - поговаривают люди, щепетильно рассматривая работы Виктории Савенковой. Но нет. На самом деле это гиперреалистичные картины, созданные молодой талантливой художницей из Минска. И каждый раз, встречаясь взглядом с тем или иным портретом, поражаешься тому, насколько качественно и реалистично все они выполнены. Отчего мгновенно закрадываются сомнения, что это действительно живопись, а не снимки, отретушированные в графическом редакторе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Вдохновлённая семьёй, друзьями, природой и творчеством великих мастеров реалистичной школы эпохи Возражения, Виктория создаёт невероятно воодушевлённые портреты, выполненные в стиле современного реализма.
Читайте также: Так выглядела самая известная в истории бородатая женщина. Фото
Её работы поражают проработкой мельчайших деталей, правильной светотенью и живостью взгляда, который имеет немаловажную роль в подобном жанре. Ведь, как известно, глаза – зеркало души, в которую мы так стараемся заглянуть, вывернув наизнанку.
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