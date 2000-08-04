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Десять самых популярных вещей этого лета. Фото

Десять самых популярных вещей этого лета. ФотоОни есть у всех модниц.

Глобальная поисковая модная платформа Lyst опубликовала список десяти самых популярных модных вещей сезона. В число самых востребованных предметов одежды и аксессуаров вошло платье бренда, который Меган Маркл выбрала для своего первого появления на публике после свадьбы с Гарри. Модель Whitney голубого цвета британского бренда Goat (в переводе с английского — «коза») заняла девятое место рейтинга, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

На вечеринку в саду Букингемского дворца, устроенную в честь 70-летия принца Чарльза, герцогиня Сассекская приехала в похожем платье-футляре от Goat модели Flavia кремового цвета из шерсти и шелка с длинными прозрачными рукавами. Наряд Меган стоимостью 790 долларов был полностью распродан в интернет-магазине бренда за считанные часы. А объемы продаж этой марки резко возросли. На днях в магазине снова появились платья модели Flavia — так что у модниц появились шансы приодеться в точности так, как Меган.

Десять самых популярных вещей этого лета. Фото
Десять самых популярных вещей этого лета. Фото


Меган в платье Flavia от Goat

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Первое место рейтинга занял пояс от Gucci с крупной пряжкой-логотипом. На втором — кроссовки FILA Disruptor в стиле 1980-х годов. В список вошли также сплошной купальник от Gucci с ретро-логотипом на груди, поясная сумка Prada, коктейльное мини-платье Jacquemus Saudade, ремень Off-White industial, эспадрильи Chanel, солнцезащитные очки Celine в черной геометричной оправе, пластиковые кроксы Balenciaga на высокой платформе.

Десять самых популярных вещей этого лета. Фото
Десять самых популярных вещей этого лета. Фото
Десять самых популярных вещей этого лета. Фото
Десять самых популярных вещей этого лета. Фото
Десять самых популярных вещей этого лета. Фото
Десять самых популярных вещей этого лета. Фото
Десять самых популярных вещей этого лета. Фото
Десять самых популярных вещей этого лета. Фото
Десять самых популярных вещей этого лета. Фото
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 Теги: вещи, лето

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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