Раздел: Фоторепортажи
Десять самых популярных вещей этого лета. Фото
Они есть у всех модниц.
Глобальная поисковая модная платформа Lyst опубликовала список десяти самых популярных модных вещей сезона. В число самых востребованных предметов одежды и аксессуаров вошло платье бренда, который Меган Маркл выбрала для своего первого появления на публике после свадьбы с Гарри. Модель Whitney голубого цвета британского бренда Goat (в переводе с английского — «коза») заняла девятое место рейтинга, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
На вечеринку в саду Букингемского дворца, устроенную в честь 70-летия принца Чарльза, герцогиня Сассекская приехала в похожем платье-футляре от Goat модели Flavia кремового цвета из шерсти и шелка с длинными прозрачными рукавами. Наряд Меган стоимостью 790 долларов был полностью распродан в интернет-магазине бренда за считанные часы. А объемы продаж этой марки резко возросли. На днях в магазине снова появились платья модели Flavia — так что у модниц появились шансы приодеться в точности так, как Меган.
Меган в платье Flavia от Goat
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Первое место рейтинга занял пояс от Gucci с крупной пряжкой-логотипом. На втором — кроссовки FILA Disruptor в стиле 1980-х годов. В список вошли также сплошной купальник от Gucci с ретро-логотипом на груди, поясная сумка Prada, коктейльное мини-платье Jacquemus Saudade, ремень Off-White industial, эспадрильи Chanel, солнцезащитные очки Celine в черной геометричной оправе, пластиковые кроксы Balenciaga на высокой платформе.
Глобальная поисковая модная платформа Lyst опубликовала список десяти самых популярных модных вещей сезона. В число самых востребованных предметов одежды и аксессуаров вошло платье бренда, который Меган Маркл выбрала для своего первого появления на публике после свадьбы с Гарри. Модель Whitney голубого цвета британского бренда Goat (в переводе с английского — «коза») заняла девятое место рейтинга, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
На вечеринку в саду Букингемского дворца, устроенную в честь 70-летия принца Чарльза, герцогиня Сассекская приехала в похожем платье-футляре от Goat модели Flavia кремового цвета из шерсти и шелка с длинными прозрачными рукавами. Наряд Меган стоимостью 790 долларов был полностью распродан в интернет-магазине бренда за считанные часы. А объемы продаж этой марки резко возросли. На днях в магазине снова появились платья модели Flavia — так что у модниц появились шансы приодеться в точности так, как Меган.
Меган в платье Flavia от Goat
Читайте также: Сказка и сюрреализм объединились в снимках этого фотографа. Фото
Первое место рейтинга занял пояс от Gucci с крупной пряжкой-логотипом. На втором — кроссовки FILA Disruptor в стиле 1980-х годов. В список вошли также сплошной купальник от Gucci с ретро-логотипом на груди, поясная сумка Prada, коктейльное мини-платье Jacquemus Saudade, ремень Off-White industial, эспадрильи Chanel, солнцезащитные очки Celine в черной геометричной оправе, пластиковые кроксы Balenciaga на высокой платформе.
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