Раздел: Фоторепортажи
Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото
Молодые и красивые.
Их появления на киноэкранах ждали миллионы советских кинозрителей, а каждый фильм с их участием становился настоящим событием. Лариса Голубкина, Лия Ахеджакова, Елена Коренева и многие другие звёзды советского кино - в них влюблялись парни, на них хотели были похожими девушки. В то время они были молоды, очаровательны и, конечно, талантливы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Ирина Муравьева
Советская и российская актриса приобрела популярность благодаря съемкам в фильме «Москва слезам не верит».
2. Наталья Бондарчук
Дочь режиссёра Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой начала сниматься в фильмах с 17-летнего возраста.
3. Лия Ахеджакова
Легендарная советская актриса легко умела проявлять свой талант даже в эпизодических ролях.
4. Лариса Голубкина
Популярная советская актриса дебютировала в комедии кинорежиссера Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».
5. Елена Цыплакова
Начало актерской карьеры Елены, родившейся в семье художников, пришлось на школьные годы.
6. Елена Проклова
Советская актриса театра и кино известна главными ролями в фильмах «Снежная королева» и «Гори, гори, моя звезда».
7. Евгения Симонова
Изящная актриса многим известна по фильму-сказке «Обыкновенное чудо», где сыграла роль принцессы.
8. Елена Коренева
Слава и популярность пришли к советской актрисе после съемок в фильме Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных».
9. Маргарита Терехова
Талантливая актриса была одной из самых популярных и востребованных звезд советского кинематографа.
10. Екатерина Васильева
Неповторимая и яркая актриса снялась в более 130 фильмах и является звездой советского кино.
11. Татьяна Аксюта
Советская актриса особенно запомнилась зрителю ролями в фильмах «Вам и не снилось» и «Сказка странствий».
12. Лариса Лужина
Известная советская актриса дебютировала в кино с небольшой ролью певицы в фильме «Незваные гости».
13. Вера Глаголева
Свою первую роль в кино советская актриса сыграла в возрасте 18-ти лет, после чего получила главную роль в фильме «На край света».
14. Ольга Остроумова
Большую популярность советской актрисе принес фильм «Доживем до понедельника», где Ольга сыграла роль школьницы.
15. Жанна Болотова
Советская актриса дебютировала в мире кино в художественном фильме «Дом, в котором я живу».
16. Елена Соловей
Дебют актрисы в кино состоялся в короткометражном фильме «В горах мое сердце» во время учебы на первом курсе.
17. Элина Быстрицкая
Самой популярной ролью актрисы стала легендарная Аксинья из фильма-эпопеи «Тихий Дон».
18. Татьяна Друбич
Актерскую карьеру Татьяна начала в возрасте 12-ти лет, но позже предпочла избрать другую профессию – врача-эндокринолога.
19. Марина Неелова
Советская актриса начинала свою карьеру в кинематографе со сказочных и романтических ролей.
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20. Наталья Андрейченко
Самый большой успех советской актрисе принесла роль няни-волшебницы в музыкальном фильме «Мэри Поппинс, до свидания!».
Их появления на киноэкранах ждали миллионы советских кинозрителей, а каждый фильм с их участием становился настоящим событием. Лариса Голубкина, Лия Ахеджакова, Елена Коренева и многие другие звёзды советского кино - в них влюблялись парни, на них хотели были похожими девушки. В то время они были молоды, очаровательны и, конечно, талантливы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Ирина Муравьева
Советская и российская актриса приобрела популярность благодаря съемкам в фильме «Москва слезам не верит».
2. Наталья Бондарчук
Дочь режиссёра Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой начала сниматься в фильмах с 17-летнего возраста.
3. Лия Ахеджакова
Легендарная советская актриса легко умела проявлять свой талант даже в эпизодических ролях.
4. Лариса Голубкина
Популярная советская актриса дебютировала в комедии кинорежиссера Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».
5. Елена Цыплакова
Начало актерской карьеры Елены, родившейся в семье художников, пришлось на школьные годы.
6. Елена Проклова
Советская актриса театра и кино известна главными ролями в фильмах «Снежная королева» и «Гори, гори, моя звезда».
7. Евгения Симонова
Изящная актриса многим известна по фильму-сказке «Обыкновенное чудо», где сыграла роль принцессы.
8. Елена Коренева
Слава и популярность пришли к советской актрисе после съемок в фильме Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных».
9. Маргарита Терехова
Талантливая актриса была одной из самых популярных и востребованных звезд советского кинематографа.
10. Екатерина Васильева
Неповторимая и яркая актриса снялась в более 130 фильмах и является звездой советского кино.
11. Татьяна Аксюта
Советская актриса особенно запомнилась зрителю ролями в фильмах «Вам и не снилось» и «Сказка странствий».
12. Лариса Лужина
Известная советская актриса дебютировала в кино с небольшой ролью певицы в фильме «Незваные гости».
13. Вера Глаголева
Свою первую роль в кино советская актриса сыграла в возрасте 18-ти лет, после чего получила главную роль в фильме «На край света».
14. Ольга Остроумова
Большую популярность советской актрисе принес фильм «Доживем до понедельника», где Ольга сыграла роль школьницы.
15. Жанна Болотова
Советская актриса дебютировала в мире кино в художественном фильме «Дом, в котором я живу».
16. Елена Соловей
Дебют актрисы в кино состоялся в короткометражном фильме «В горах мое сердце» во время учебы на первом курсе.
17. Элина Быстрицкая
Самой популярной ролью актрисы стала легендарная Аксинья из фильма-эпопеи «Тихий Дон».
18. Татьяна Друбич
Актерскую карьеру Татьяна начала в возрасте 12-ти лет, но позже предпочла избрать другую профессию – врача-эндокринолога.
19. Марина Неелова
Советская актриса начинала свою карьеру в кинематографе со сказочных и романтических ролей.
Читайте также: Полное единение с природой в снимках американского мастера. Фото
20. Наталья Андрейченко
Самый большой успех советской актрисе принесла роль няни-волшебницы в музыкальном фильме «Мэри Поппинс, до свидания!».
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