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Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото Молодые и красивые.

Их появления на киноэкранах ждали миллионы советских кинозрителей, а каждый фильм с их участием становился настоящим событием. Лариса Голубкина, Лия Ахеджакова, Елена Коренева и многие другие звёзды советского кино - в них влюблялись парни, на них хотели были похожими девушки. В то время они были молоды, очаровательны и, конечно, талантливы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. Ирина Муравьева

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Советская и российская актриса приобрела популярность благодаря съемкам в фильме «Москва слезам не верит».

2. Наталья Бондарчук

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Дочь режиссёра Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой начала сниматься в фильмах с 17-летнего возраста.

3. Лия Ахеджакова

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Легендарная советская актриса легко умела проявлять свой талант даже в эпизодических ролях.

4. Лариса Голубкина

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Популярная советская актриса дебютировала в комедии кинорежиссера Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».

5. Елена Цыплакова

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Начало актерской карьеры Елены, родившейся в семье художников, пришлось на школьные годы.

6. Елена Проклова

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Советская актриса театра и кино известна главными ролями в фильмах «Снежная королева» и «Гори, гори, моя звезда».

7. Евгения Симонова

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Изящная актриса многим известна по фильму-сказке «Обыкновенное чудо», где сыграла роль принцессы.

8. Елена Коренева

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Слава и популярность пришли к советской актрисе после съемок в фильме Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных».

9. Маргарита Терехова

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Талантливая актриса была одной из самых популярных и востребованных звезд советского кинематографа.

10. Екатерина Васильева

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Неповторимая и яркая актриса снялась в более 130 фильмах и является звездой советского кино.

11. Татьяна Аксюта

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Советская актриса особенно запомнилась зрителю ролями в фильмах «Вам и не снилось» и «Сказка странствий».

12. Лариса Лужина

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Известная советская актриса дебютировала в кино с небольшой ролью певицы в фильме «Незваные гости».

13. Вера Глаголева

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Свою первую роль в кино советская актриса сыграла в возрасте 18-ти лет, после чего получила главную роль в фильме «На край света».

14. Ольга Остроумова

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Большую популярность советской актрисе принес фильм «Доживем до понедельника», где Ольга сыграла роль школьницы.

15. Жанна Болотова

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Советская актриса дебютировала в мире кино в художественном фильме «Дом, в котором я живу».

16. Елена Соловей

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Дебют актрисы в кино состоялся в короткометражном фильме «В горах мое сердце» во время учебы на первом курсе.

17. Элина Быстрицкая

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Самой популярной ролью актрисы стала легендарная Аксинья из фильма-эпопеи «Тихий Дон».

18. Татьяна Друбич

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Актерскую карьеру Татьяна начала в возрасте 12-ти лет, но позже предпочла избрать другую профессию – врача-эндокринолога.

19. Марина Неелова

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Советская актриса начинала свою карьеру в кинематографе со сказочных и романтических ролей.

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20. Наталья Андрейченко

Как выглядели в молодости звезды советского кинематографа. Фото


Самый большой успех советской актрисе принесла роль няни-волшебницы в музыкальном фильме «Мэри Поппинс, до свидания!».
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 Теги: звезды, кино

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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