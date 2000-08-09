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Раздел: Фоторепортажи  
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Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото

Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. ФотоРаботы фотографа из Финляндии.

Янни Лааксо (Janni Laakso) — талантливый фотограф, путешественник и художник из Хельсинки, Финляндия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Янни фокусируется на путешествиях и природе, снимает потрясающие пейзажи, увлекается аэрофотосъемкой.

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Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
Работы этого фотографа заставят мечтать о путешествиях. Фото
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 Теги: фотограф, туризм

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Сегодня, 13:43 » Автор: Анна Мартынова
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