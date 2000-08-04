Раздел: Фоторепортажи
Самые талантливые гиперреалисты современности. Фото
Их невозможно отличить от фотографий.
Среди огромного количества жанров изобразительного искусства особое место отводится гиперреализму. Поклонники таких картин приходят в восторг от очередного шедевра художников, которые удивительным образом создают картины, которые практически невозможно отличить от фотографий, а скептики утверждают, что это псевдоискусство. Но в любом случае сложно не согласиться с ним, что выглядят такие картины просто потрясающе. В этом обзоре самые впечатляющие полотна в стиле гиперреализма, которые с трудом можно отличить от фотографий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Пауза (Алисса Монкс)
Алисса Монкс - американский художник из Нью-Джерси, чьи работы были показаны на художественных выставках по всему миру. Она стала известной благодаря реалистичным картинам, и тому, что начала использовать необычную концепцию передачи изображения. Алисса подметила, что некоторые «естественные фильтры», такие как вода, стекло и пар, искажают видение мира таким образом, что облегчают его передачу на холсте с помощью масляных красок и толстых мазков кисти.
«Пауза» - это всего лишь одна работа в серии из 21 гиперреалистических картин Алисы Монкс, на которых она изображала людей за водой и стеклом.
2. Слэм перед сценой (Дэн Уитц)
Картина «Слем» Дэна Уитца, написанная в 2001 году, прочно закрепилась среди самых известных картин арт-хауса последних лет. Сам художник чем-то похож на тех хулиганов-любителей музыки, которые обожают потолкаться перед сценой в безумной толпе. Он сумел просто идеально реалистично передать эту атмосферу.
3. X-Statix (Джейсон де Грааф)
Трудно ответить однозначно, что подразумевал канадский живописец своим названием картины, но взглянув на нее, трудно отличить данное полотно от фотографии. У Джейсона де Граафа есть обширное портфолио невероятно детализированных реалистичных картин.
Художник пишет исключительно неодушевленные объекты, и типичными мотивами в его работах, по-видимому, являются вода (или другие различные жидкости), а также отражающие металлические поверхности.
4. Фуори о Дентро (Роберто Бернарди)
Еще одним признаком великого художника является способность превращать повседневные предметы в вещи, которые заставляют человека размышлять о жизни. К примеру, чего только стоит фото загруженной посудомоечной машины. В это трудно поверить, но на самом деле это картина маслом на холсте, которую сделал итальянский художник Роберто Бернарди, один из ведущих художников в области фотореалистического искусства.
Подобно Джейсону де Граафу, Бернарди не рисует людей на своих работе, концентрируясь на натюрмортах, которые он делает просто блестяще.
6. Больше молока, пожалуйста (Диего Гравинезе)
Иногда можно просто позавидовать аргентинскому художнику Диего Гравинезе и другим подобным им гиперреалистическим художникам в том, как они способны запечатлеть моменты, происходящие вокруг каждый день. В данном случае на картине изображена девушка, жадно пьющая молоко из пакета.
6. Каждый иногда поддается соблазну (Том Мартин)
Это не фото... это одна из суперреалистичных картин Тома Мартина на тематику еды. Мартин - английский художник, который утверждает, что получает вдохновение на создание его картин в повседневной жизни. На самом деле, он явно любит поесть, поскольку большая часть его картин связана с едой, и только одна - c девушкой.
7. Ауспиция (Робин Эли)
Любому художнику-гиперреалисту хорошо иметь некую свою «фишку», свой особый талант, который заставляет его выделяться среди всех остальных. К примеру, Алисса Монкс просто великолепна в изображении воды и стекла, а Бернарди, по-видимому, по душе пришлась блестящая посуда. В случае Робина Эли, несомненно, «фишкой» является целлофан, поскольку его можно увидеть во всех картинах этого художника.
По словах австралийского (британского) художника, целлофан должен представлять собой современную изоляцию человека (которого зачастую можно видеть, но нельзя коснуться). Как рассказывал Эли, он довольно часто чувствовал себя «оторванным» от окружающего мира. Но это не объясняет, почему многие его модели изображены голыми. «Ауспиция» - это картина Эли, на которой меньше всего обнаженной натуры.
8. Sin Título 4 (Педро Кампос)
Стоит только посмотреть на эту картину испанского художника Педро Кампоса. Она настолько реалистичная, что так и хочется протянуть руку и взять одну из банок.
Очевидно одно - работы Педро Кампоса мало кто может отличить от фотографий с первого взгляда.
9. NVA 24 (Пол Кэдден)
Технически это не живопись. NVA 24 - это графический рисунок, который, честно говоря, можно объяснить только тем, что Пол Кэдден является кем-то вроде колдуна.
Большинство рисунков Кэдден делает от 3 до 6 недель, а продаются они обычно по 8000 долларов.
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10. Аврора (Дэвид Кассан)
По мнению многих людей, картины Кассана великолепны не только из-за их гиперреализма, но и потому, что они объединяют настоящих «обычных», повседневных людей с абстрактными фонами. Смотрится это так, будто фото человека наложили на что-то сказочное.
Среди огромного количества жанров изобразительного искусства особое место отводится гиперреализму. Поклонники таких картин приходят в восторг от очередного шедевра художников, которые удивительным образом создают картины, которые практически невозможно отличить от фотографий, а скептики утверждают, что это псевдоискусство. Но в любом случае сложно не согласиться с ним, что выглядят такие картины просто потрясающе. В этом обзоре самые впечатляющие полотна в стиле гиперреализма, которые с трудом можно отличить от фотографий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Пауза (Алисса Монкс)
Алисса Монкс - американский художник из Нью-Джерси, чьи работы были показаны на художественных выставках по всему миру. Она стала известной благодаря реалистичным картинам, и тому, что начала использовать необычную концепцию передачи изображения. Алисса подметила, что некоторые «естественные фильтры», такие как вода, стекло и пар, искажают видение мира таким образом, что облегчают его передачу на холсте с помощью масляных красок и толстых мазков кисти.
«Пауза» - это всего лишь одна работа в серии из 21 гиперреалистических картин Алисы Монкс, на которых она изображала людей за водой и стеклом.
2. Слэм перед сценой (Дэн Уитц)
Картина «Слем» Дэна Уитца, написанная в 2001 году, прочно закрепилась среди самых известных картин арт-хауса последних лет. Сам художник чем-то похож на тех хулиганов-любителей музыки, которые обожают потолкаться перед сценой в безумной толпе. Он сумел просто идеально реалистично передать эту атмосферу.
3. X-Statix (Джейсон де Грааф)
Трудно ответить однозначно, что подразумевал канадский живописец своим названием картины, но взглянув на нее, трудно отличить данное полотно от фотографии. У Джейсона де Граафа есть обширное портфолио невероятно детализированных реалистичных картин.
Художник пишет исключительно неодушевленные объекты, и типичными мотивами в его работах, по-видимому, являются вода (или другие различные жидкости), а также отражающие металлические поверхности.
4. Фуори о Дентро (Роберто Бернарди)
Еще одним признаком великого художника является способность превращать повседневные предметы в вещи, которые заставляют человека размышлять о жизни. К примеру, чего только стоит фото загруженной посудомоечной машины. В это трудно поверить, но на самом деле это картина маслом на холсте, которую сделал итальянский художник Роберто Бернарди, один из ведущих художников в области фотореалистического искусства.
Подобно Джейсону де Граафу, Бернарди не рисует людей на своих работе, концентрируясь на натюрмортах, которые он делает просто блестяще.
6. Больше молока, пожалуйста (Диего Гравинезе)
Иногда можно просто позавидовать аргентинскому художнику Диего Гравинезе и другим подобным им гиперреалистическим художникам в том, как они способны запечатлеть моменты, происходящие вокруг каждый день. В данном случае на картине изображена девушка, жадно пьющая молоко из пакета.
6. Каждый иногда поддается соблазну (Том Мартин)
Это не фото... это одна из суперреалистичных картин Тома Мартина на тематику еды. Мартин - английский художник, который утверждает, что получает вдохновение на создание его картин в повседневной жизни. На самом деле, он явно любит поесть, поскольку большая часть его картин связана с едой, и только одна - c девушкой.
7. Ауспиция (Робин Эли)
Любому художнику-гиперреалисту хорошо иметь некую свою «фишку», свой особый талант, который заставляет его выделяться среди всех остальных. К примеру, Алисса Монкс просто великолепна в изображении воды и стекла, а Бернарди, по-видимому, по душе пришлась блестящая посуда. В случае Робина Эли, несомненно, «фишкой» является целлофан, поскольку его можно увидеть во всех картинах этого художника.
По словах австралийского (британского) художника, целлофан должен представлять собой современную изоляцию человека (которого зачастую можно видеть, но нельзя коснуться). Как рассказывал Эли, он довольно часто чувствовал себя «оторванным» от окружающего мира. Но это не объясняет, почему многие его модели изображены голыми. «Ауспиция» - это картина Эли, на которой меньше всего обнаженной натуры.
8. Sin Título 4 (Педро Кампос)
Стоит только посмотреть на эту картину испанского художника Педро Кампоса. Она настолько реалистичная, что так и хочется протянуть руку и взять одну из банок.
Очевидно одно - работы Педро Кампоса мало кто может отличить от фотографий с первого взгляда.
9. NVA 24 (Пол Кэдден)
Технически это не живопись. NVA 24 - это графический рисунок, который, честно говоря, можно объяснить только тем, что Пол Кэдден является кем-то вроде колдуна.
Большинство рисунков Кэдден делает от 3 до 6 недель, а продаются они обычно по 8000 долларов.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
10. Аврора (Дэвид Кассан)
По мнению многих людей, картины Кассана великолепны не только из-за их гиперреализма, но и потому, что они объединяют настоящих «обычных», повседневных людей с абстрактными фонами. Смотрится это так, будто фото человека наложили на что-то сказочное.
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