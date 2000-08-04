Раздел: Фоторепортажи
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Подборка фотографий повседневной жизни на Филиппинах.
Республика Филиппины — государство в Юго-Восточной Азии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
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Состоит из множества островов, расположенных в Тихом океане между Индонезией и Тайванем. Население страны — 102 921 200 человек, территория — 299 764 км².
Республика Филиппины — государство в Юго-Восточной Азии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Читайте также: Жестокие реалии повседневной жизни в Индии. Фото
Состоит из множества островов, расположенных в Тихом океане между Индонезией и Тайванем. Население страны — 102 921 200 человек, территория — 299 764 км².
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