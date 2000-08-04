» » Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото

Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. ФотоПодборка фотографий повседневной жизни на Филиппинах.

Республика Филиппины — государство в Юго-Восточной Азии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Читайте также: Жестокие реалии повседневной жизни в Индии. Фото

Состоит из множества островов, расположенных в Тихом океане между Индонезией и Тайванем. Население страны — 102 921 200 человек, территория — 299 764 км².

Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Жестокие реалии повседневной жизни на Филиппинах. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Филиппины, страны

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:45 » Автор: Татьяна Ларина
     1279
     0

Похожие новости по теме

Жестокие реалии повседневной жизни в Индии. Фото Жестокие реалии повседневной жизни в Индии. Фото

Подборка фотографий повседневной жизни в Индии.

Жестокие реалии повседневной жизни в Кении. Фото Жестокие реалии повседневной жизни в Кении. Фото

Снимки сделаны разными фотографами, большинство — 6-7 июля 2017 года в Найроби.

Кадры повседневной жизни на Филиппинах. Фото Кадры повседневной жизни на Филиппинах. Фото

Судя по этим кадрам, простым людям там живется несладко.

Жестокие реалии жизни в Ираке. Фото Жестокие реалии жизни в Ираке. Фото

Подборка фотографий повседневной жизни в Ираке.

Жестокие реалии повседневной жизни в Непале. Фото Жестокие реалии повседневной жизни в Непале. Фото

Подборка фотографий повседневной жизни в Непале.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх