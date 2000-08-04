Раздел: Фоторепортажи
Этих девушек легко спутать с куклами. Фото
Они словно живые "Барби".
Так называемые "живые куклы" (люди, решившие приблизить себя к стандартам внешности Барби), обретают все большую популярность в сети. Психологи считают, что многие девушки начинают лепить из себя Барби из-за недостатка внимания. У них в почете неестественно большие глаза, которых они достигают путём ношения линз и специального макияжа, длинные ресницы, пухлые губы и осиная талия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Эту актрису считают «королевой триллеров» 50-х. Фото
Так называемые "живые куклы" (люди, решившие приблизить себя к стандартам внешности Барби), обретают все большую популярность в сети. Психологи считают, что многие девушки начинают лепить из себя Барби из-за недостатка внимания. У них в почете неестественно большие глаза, которых они достигают путём ношения линз и специального макияжа, длинные ресницы, пухлые губы и осиная талия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Эту актрису считают «королевой триллеров» 50-х. Фото
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