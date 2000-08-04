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Раздел: Фоторепортажи  
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Впечатляющие примеры семейного сходства. Фото

Впечатляющие примеры семейного сходства. ФотоСилу генов не обманешь.

Когда рождается ребенок, сразу начинаются жаркие споры, на кого он больше похож. Близкие начинают выискивать признаки сходства с мамой, папой или другими родственниками. Но иногда даже искать не приходится, потому что ребенок и родитель в одном и том же возрасте похожи как две капли воды. Как герои нашей статьи, например, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы восхищаемся тем, как иногда природа ленится и повторяет готового человека, вместо того чтобы создавать нового. Взгляните, как это бывает удивительно!

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Впечатляющие примеры семейного сходства. Фото
Впечатляющие примеры семейного сходства. Фото
Впечатляющие примеры семейного сходства. Фото
Впечатляющие примеры семейного сходства. Фото
Впечатляющие примеры семейного сходства. Фото
Впечатляющие примеры семейного сходства. Фото
Впечатляющие примеры семейного сходства. Фото
Впечатляющие примеры семейного сходства. Фото
Впечатляющие примеры семейного сходства. Фото
Впечатляющие примеры семейного сходства. Фото
Впечатляющие примеры семейного сходства. Фото
Впечатляющие примеры семейного сходства. Фото
Впечатляющие примеры семейного сходства. Фото
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 Теги: генетика, фото

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Сегодня, 17:47 » Автор: Анна Мартынова
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