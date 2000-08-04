Раздел: Фоторепортажи
Впечатляющие примеры семейного сходства. Фото
Силу генов не обманешь.
Когда рождается ребенок, сразу начинаются жаркие споры, на кого он больше похож. Близкие начинают выискивать признаки сходства с мамой, папой или другими родственниками. Но иногда даже искать не приходится, потому что ребенок и родитель в одном и том же возрасте похожи как две капли воды. Как герои нашей статьи, например, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы восхищаемся тем, как иногда природа ленится и повторяет готового человека, вместо того чтобы создавать нового. Взгляните, как это бывает удивительно!
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Когда рождается ребенок, сразу начинаются жаркие споры, на кого он больше похож. Близкие начинают выискивать признаки сходства с мамой, папой или другими родственниками. Но иногда даже искать не приходится, потому что ребенок и родитель в одном и том же возрасте похожи как две капли воды. Как герои нашей статьи, например, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы восхищаемся тем, как иногда природа ленится и повторяет готового человека, вместо того чтобы создавать нового. Взгляните, как это бывает удивительно!
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
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