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Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото

Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. ФотоВ фотопроекте «Призрачный Шанхай» канадский фотограф Грег Жирар направил свой объектив на город в момент важных изменений.

На протяжении многих десятилетий Шанхай был словно застывшим во времени, а потом вдруг в одночасье всё начали модернизировать в попытке угнаться за строительным бумом в растущем мегаполисе Пекине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Пытаясь наверстать упущенное, власти сносили целые районы Шанхая, сотни тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома, а следы прошлого были стерты.

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Жирар жил в Шанхае на пике этих перемен и запечатлел трансформацию города, которая происходила прямо у него на глазах: как две версии Шанхая пытаются ужиться в одном и том же пространстве.

Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
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 Теги: Шанхай, город

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В фотопроекте «Призрачный Шанхай» канадский фотограф Грег Жирар направил свой объектив на город в момент важных изменений.

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