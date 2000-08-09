Раздел: Фоторепортажи
Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото
В фотопроекте «Призрачный Шанхай» канадский фотограф Грег Жирар направил свой объектив на город в момент важных изменений.
На протяжении многих десятилетий Шанхай был словно застывшим во времени, а потом вдруг в одночасье всё начали модернизировать в попытке угнаться за строительным бумом в растущем мегаполисе Пекине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Пытаясь наверстать упущенное, власти сносили целые районы Шанхая, сотни тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома, а следы прошлого были стерты.
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Жирар жил в Шанхае на пике этих перемен и запечатлел трансформацию города, которая происходила прямо у него на глазах: как две версии Шанхая пытаются ужиться в одном и том же пространстве.
На протяжении многих десятилетий Шанхай был словно застывшим во времени, а потом вдруг в одночасье всё начали модернизировать в попытке угнаться за строительным бумом в растущем мегаполисе Пекине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Пытаясь наверстать упущенное, власти сносили целые районы Шанхая, сотни тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома, а следы прошлого были стерты.
Читайте также: Виртуальное путешествие по улочкам старого Тбилиси. Фото
Жирар жил в Шанхае на пике этих перемен и запечатлел трансформацию города, которая происходила прямо у него на глазах: как две версии Шанхая пытаются ужиться в одном и том же пространстве.
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