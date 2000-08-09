Прогулки по исчезающему Шанхаю: что осталось от старого города. Фото

В фотопроекте «Призрачный Шанхай» канадский фотограф Грег Жирар направил свой объектив на город в момент важных изменений.



На протяжении многих десятилетий Шанхай был словно застывшим во времени, а потом вдруг в одночасье всё начали модернизировать в попытке угнаться за строительным бумом в растущем мегаполисе Пекине, пишет



Пытаясь наверстать упущенное, власти сносили целые районы Шанхая, сотни тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома, а следы прошлого были стерты.



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Жирар жил в Шанхае на пике этих перемен и запечатлел трансформацию города, которая происходила прямо у него на глазах: как две версии Шанхая пытаются ужиться в одном и том же пространстве.

































Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На протяжении многих десятилетий Шанхай был словно застывшим во времени, а потом вдруг в одночасье всё начали модернизировать в попытке угнаться за строительным бумом в растущем мегаполисе Пекине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Пытаясь наверстать упущенное, власти сносили целые районы Шанхая, сотни тысяч жителей вынуждены были покинуть свои дома, а следы прошлого были стерты.Жирар жил в Шанхае на пике этих перемен и запечатлел трансформацию города, которая происходила прямо у него на глазах: как две версии Шанхая пытаются ужиться в одном и том же пространстве.



