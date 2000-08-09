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Фотограф показал красоту заброшенных зданий. Фото

Фотограф показал красоту заброшенных зданий. ФотоНа немецком острове Рюген находится самый большой отель в мире.

У талантливого фотографа из Германии есть весьма необычное хобби. Она ищет заброшенные дома и снимает их интерьеры.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

В ее серии фотографий под названием "Secrets to Yesterday", которая превратилась в целую книгу, изображены заброшенные сооружения, в которых время остановилось навсегда.

"Когда я снимаю, я думаю, как здесь когда-то было. Что случилось с людьми, которые улыбаются за кухонным столом Почему они ушли? Шахтеры, небрежно курили сигары и давали указания на фабрике. Что они сейчас делают?", - делится Марике.

Напомним, на немецком острове Рюген находится самый большой отель в мире - его протяжность составляет 4 километра, а количество номеров достигает 10 тысяч. Однако вот уже больше 70 лет с момента его строительства сюда не ступала нога туриста.

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Отель называется "Прора" и был построен в период с 1936 по 1939 год нацистами в рамках программы Рейха "Сила через радость". Комплекс создавался с целью обеспечения досуга германских рабочих и распространения пропаганды.

Фотограф показал красоту заброшенных зданий. Фото
Фотограф показал красоту заброшенных зданий. Фото
Фотограф показал красоту заброшенных зданий. Фото
Фотограф показал красоту заброшенных зданий. Фото
Фотограф показал красоту заброшенных зданий. Фото
Фотограф показал красоту заброшенных зданий. Фото
Фотограф показал красоту заброшенных зданий. Фото
Фотограф показал красоту заброшенных зданий. Фото
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 Теги: Фотограф, Фото, заброшенные здания

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Сегодня, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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