Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал красоту заброшенных зданий. Фото
На немецком острове Рюген находится самый большой отель в мире.
У талантливого фотографа из Германии есть весьма необычное хобби. Она ищет заброшенные дома и снимает их интерьеры.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
В ее серии фотографий под названием "Secrets to Yesterday", которая превратилась в целую книгу, изображены заброшенные сооружения, в которых время остановилось навсегда.
"Когда я снимаю, я думаю, как здесь когда-то было. Что случилось с людьми, которые улыбаются за кухонным столом Почему они ушли? Шахтеры, небрежно курили сигары и давали указания на фабрике. Что они сейчас делают?", - делится Марике.
Напомним, на немецком острове Рюген находится самый большой отель в мире - его протяжность составляет 4 километра, а количество номеров достигает 10 тысяч. Однако вот уже больше 70 лет с момента его строительства сюда не ступала нога туриста.
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Отель называется "Прора" и был построен в период с 1936 по 1939 год нацистами в рамках программы Рейха "Сила через радость". Комплекс создавался с целью обеспечения досуга германских рабочих и распространения пропаганды.
У талантливого фотографа из Германии есть весьма необычное хобби. Она ищет заброшенные дома и снимает их интерьеры.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
В ее серии фотографий под названием "Secrets to Yesterday", которая превратилась в целую книгу, изображены заброшенные сооружения, в которых время остановилось навсегда.
"Когда я снимаю, я думаю, как здесь когда-то было. Что случилось с людьми, которые улыбаются за кухонным столом Почему они ушли? Шахтеры, небрежно курили сигары и давали указания на фабрике. Что они сейчас делают?", - делится Марике.
Напомним, на немецком острове Рюген находится самый большой отель в мире - его протяжность составляет 4 километра, а количество номеров достигает 10 тысяч. Однако вот уже больше 70 лет с момента его строительства сюда не ступала нога туриста.
Читайте также: Фотограф показал сказочные виды заброшенных итальянских зданий. Фото
Отель называется "Прора" и был построен в период с 1936 по 1939 год нацистами в рамках программы Рейха "Сила через радость". Комплекс создавался с целью обеспечения досуга германских рабочих и распространения пропаганды.
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