Раздел: Фоторепортажи
Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото
Итоги престижного фотоконкурса.
Подводный мир – настоящая сокровищница, полная морских обитателей, причудливых водорослей и разноцветных кораллов, а ещё – это тайна, окутанная мраком, ведь на дне морском помимо любопытных рыбок есть затонувшие корабли, автомобили и даже города. Красивая сказка, которая существует, как ни странно, не во сне, а наяву. Снимки, победившие в фотоконкурсе «Подводный фотограф года 2018» - отличный пример того, что таит в себе необъятный океан, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Читайте также: Самые странные наряды знаменитостей для красной дорожки. Фото
Подводный мир – настоящая сокровищница, полная морских обитателей, причудливых водорослей и разноцветных кораллов, а ещё – это тайна, окутанная мраком, ведь на дне морском помимо любопытных рыбок есть затонувшие корабли, автомобили и даже города. Красивая сказка, которая существует, как ни странно, не во сне, а наяву. Снимки, победившие в фотоконкурсе «Подводный фотограф года 2018» - отличный пример того, что таит в себе необъятный океан, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Читайте также: Самые странные наряды знаменитостей для красной дорожки. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
121
0
Также советуем посмотреть
- Пользователей Сети озадачила рыба с конской головой
- Подборка отличных анекдотов для позитивного воскресенья
- В Германии назойливая белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Пользователи Сети забавно высмеяли «дачу Путина»
- Санкции против России показали в меткой карикатуре
- В США французский бульдог помог хозяину выиграть в лотерею
- Буйная россиянка, устроившая дебош в самолете, насмешила Сеть
- Сеть покорил малыш, спасший утку от верной смерти
- В Германии из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта
- В Сети появился пес-двойник знаменитой певицы
- В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
- Гигантский картофель удивил украинского фермера
- Молодая мама рисует веселые комиксы о своей семье
- Смешные фотки животных, которые не могут скрывать эмоции
- В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
- Милые комиксы о жизни всех влюбленных
- Позитивные снимки забавных животных
- Этим подружкам невесты явно не повезло с платьями
- "Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя
- Забавные снимки из серии "Угадай страну..."
- Абсурдная велодорожка в Германии повеселила Сеть
- Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
- Утренние анекдоты для субботнего настроения
- Уморительные фотки из серии «За секунду до»
- В Херсонский порт зашло российское судно из санкционного списка СНБО
- Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
- Мини-катастрофы, над которыми стоит просто посмеяться
- Забавные проблемы современной молодежи
Оставьте свой комментарий