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Раздел: Фоторепортажи  
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Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото

Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. ФотоИтоги престижного фотоконкурса.

Подводный мир – настоящая сокровищница, полная морских обитателей, причудливых водорослей и разноцветных кораллов, а ещё – это тайна, окутанная мраком, ведь на дне морском помимо любопытных рыбок есть затонувшие корабли, автомобили и даже города. Красивая сказка, которая существует, как ни странно, не во сне, а наяву. Снимки, победившие в фотоконкурсе «Подводный фотограф года 2018» - отличный пример того, что таит в себе необъятный океан, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

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Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото
Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото
Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото
Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото
Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото
Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото
Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото
Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото
Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото
Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото
Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото
Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото
Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото
Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото
Невероятные подводные снимки, сделанные в этом году. Фото
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 Теги: подводный, туризм

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Сегодня, 16:52 » Автор: Анна Мартынова
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