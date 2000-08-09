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Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото

Мегаполисы Японии в ярких снимках. ФотоНебоскребы и невероятно красивая природа.

Япония – островное государство в Тихом океане, которое славится своими густонаселенными городами, императорскими дворцами, национальными парками, храмами и святилищами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Сеть высокоскоростных железных дорог "Синкансэн" представлена на всех основных островах Японского архипелага: Кюсю с субтропическими пляжами Окинавы, Хонсю, на котором расположены Токио и Хиросима с мемориалом жертвам атомной бомбардировки, и Хоккайдо с горнолыжными курортами.

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Столица страны Токио – центр японской поп-культуры, известный своими небоскребами и магазинами.

Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
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 Теги: Япония, туризм

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Сегодня, 11:25 » Автор: Анна Мартынова
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