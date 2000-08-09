Раздел: Фоторепортажи
Мегаполисы Японии в ярких снимках. Фото
Небоскребы и невероятно красивая природа.
Япония – островное государство в Тихом океане, которое славится своими густонаселенными городами, императорскими дворцами, национальными парками, храмами и святилищами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Сеть высокоскоростных железных дорог "Синкансэн" представлена на всех основных островах Японского архипелага: Кюсю с субтропическими пляжами Окинавы, Хонсю, на котором расположены Токио и Хиросима с мемориалом жертвам атомной бомбардировки, и Хоккайдо с горнолыжными курортами.
Читайте также: Мегаполисы в ярких картинах Джереми Манна. Фото
Столица страны Токио – центр японской поп-культуры, известный своими небоскребами и магазинами.
Япония – островное государство в Тихом океане, которое славится своими густонаселенными городами, императорскими дворцами, национальными парками, храмами и святилищами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Сеть высокоскоростных железных дорог "Синкансэн" представлена на всех основных островах Японского архипелага: Кюсю с субтропическими пляжами Окинавы, Хонсю, на котором расположены Токио и Хиросима с мемориалом жертвам атомной бомбардировки, и Хоккайдо с горнолыжными курортами.
Читайте также: Мегаполисы в ярких картинах Джереми Манна. Фото
Столица страны Токио – центр японской поп-культуры, известный своими небоскребами и магазинами.
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