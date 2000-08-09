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Звезды Голливуда, далекие от стандартов красоты. Фото
В кино нужны и необычные типажи.
Голливуд –это место для небожителей. А небожители, это обязательно, красивые люди с идеальными лицами и роскошными фигурами, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
И каждый знает, чтобы попасть в Голливуд, нужно, как минимум, обладать красивой внешностью. Или это не так и достаточно иметь харизму и яркую индивидуальность?
Некоторые актрисы доказали всем, что считаться красивой можно даже не обладая пресловутыми параметрами 90-60-90 и кукольным лицом.
Они знамениты, любимы и успешны, несмотря на то, что их внешность далека от идеала.
Вот 10 актрис, которых явно не назовешь красавицами:
1. Гленн Клоуз (Glenn Close)
У этой актрисы, действительно, не совсем обычная внешность. Однако, это не помешало ей в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого столетия успешно построить карьеру на голливудских холмах.
А после фильма "Роковое влечение", где актриса снялась вместе с Майклом Дугласом, она стала настоящим секс-символом Голливуда.
2. Барбра Стрейзенд (Barbra Streisand)
Эту голливудскую актрису и обладательницу заветной статуэтки Оскар ну никак не назовешь красавицей.
Не зря именно за Стрейзанд прочно закрепилось прозвище "самая некрасивая красавица". Однако, ни огромный нос, ни мало пропорциональное лицо не помешали девушке стать одной из самых популярных актрис Голливуда и настоящей любимицей миллионов зрителей.
3. Ума Турман (Uma Thurman)
Как только её не называли: и каланча (чересчур высокая, худая и нескладная), и лошадь (вытянутое лицо), и практически мужские ступни (размер ноги у актрисы 42)…
Всё это вызывало кучу комплексов у актрисы, когда она была совершенной юной девочкой. Однако, для всех поклонников таланта Умы Турман, она настоящий секс –символ Голливуда и одна из самых привлекательных женщин мира.
4. Тильда Суинтон (Tilda Swinton)
Тильда Суинтон заметно отличается от обычных киношных красоток. У актрисы нетипичная для Голливуда внешность, весьма разнящаяся с привычными стандартами красоты.
Кто-то называет её инопланетянкой. И ведь правда, в её белесой красоте есть что-то инопланетное и неземное.
Отсутствие красоты, которая свойственна большинству голливудских красавиц, никак не повлияло на популярность актрисы. Каждая её роль яркая и неоднозначная, впрочем, как и сама Тильда.
Зритель просто обожает ее за мастерство, талант и бешенную харизму.
5. Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker)
Сара Джессика Паркер никогда не отличилась ярко выраженной красотой. Более того, некоторые называли её откровенно страшной.
Да и сама актриса неоднократно признавалась в том, что всегда считала себя угловатой и некрасивой. Всю жизнь её преследуют комплексы по поводу собственной внешности.
Однако, после выхода сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер проснулась знаменитой. Её персонаж -модница Керри Бредшоу полюбилась многим. Актриса моментально стала иконой стиля и одной из самых привлекательных женщин Голливуда.
6. Джулия Робертс (Julia Roberts)
Это сегодня голливудская улыбка ассоциируется у многих именно с обезоруживающей улыбкой главной красотки Голливуда Джулией Робертс.
А ведь было время, когда актриса страдала из-за издевок в свой адрес. Девушку дразнили из-за довольно крупного рта. Любимицу миллионов в детстве обзывали, называя её то лягушкой, то жабой.
Итак, безупречная улыбка? Или огромный лягушачий рот? Конечно же, первое. Именно эта часть лица стала изюминкой актрисы и сделала её узнаваемой по всему миру.
А после выхода фильма "Красотка" Робертс стала настоящим секс-символом Голливуда. Она и сегодня считается одной из самых привлекательных женщин кинематографа.
7. Мэгги Джилленхол (MaggieGyllenhall)
Мэгги Джилленхол родилась позже того времени, когда её внешность считалась бы эталонной.
Пожалуй, 30-е годы прошлого столетия, это именно её время. К сожалению, опущенные уголки глаз Мэгги не придают ей шарма или красоты. Увы, это сейчас не модно.
8. Тори Спеллинг (Tori Spelling)
То ли возраст, то ли многочисленные пластические операции (по большей степени, неудачные), сделали и без того не из самой красивой актрисы настоящую страшилу.
Звезду молодежного сериала 90-х "Беверли хилз 90210" явно нельзя причислить к роковым красоткам.
9. Хилари Суонк (Hilary Swank)
Хилари Суонк является обладательницей довольно тяжелой нижней части черепа. У актрисы грубые черты лица и выступающая челюсть.
Однако, сама Хилари мало переживает на этот счет, шутит и не боится выглядеть не как все девушки в Голливуде.
Кроме того, Суонк говорит, что популярность ей принесли не самые женственные роли. И, кажется, в её словах есть доля истина: свой первый Оскар актрисе достался за роль транссексуала в скандальной киноленте "Парни не плачут", а второй - за роль женщины-боксера в нашумевшем фильме "Малышка на миллион".
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10. Бьорк
Еще одно совершенное неземное создание - исландская актриса и певица Бьорк.
Её лицо, форма ушей, да и вообще весь образ в целом делает её похожей на эльфа, инопланетного пришельца –другими словами, на кого угодно, но только не на типичную красавицу.
Однако, несмотря на свою некрасивость, Бьорк покорила сердца миллионов фанатов по всему миру.
Возможно, именно такая нестандартная внешность сделала её настолько популярной по всему миру, впрочем, как и её волшебный голос и пронзительная неподдельная искренность, которая вызывает у всех мурашки по телу.
Голливуд –это место для небожителей. А небожители, это обязательно, красивые люди с идеальными лицами и роскошными фигурами, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
И каждый знает, чтобы попасть в Голливуд, нужно, как минимум, обладать красивой внешностью. Или это не так и достаточно иметь харизму и яркую индивидуальность?
Некоторые актрисы доказали всем, что считаться красивой можно даже не обладая пресловутыми параметрами 90-60-90 и кукольным лицом.
Они знамениты, любимы и успешны, несмотря на то, что их внешность далека от идеала.
Вот 10 актрис, которых явно не назовешь красавицами:
1. Гленн Клоуз (Glenn Close)
У этой актрисы, действительно, не совсем обычная внешность. Однако, это не помешало ей в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого столетия успешно построить карьеру на голливудских холмах.
А после фильма "Роковое влечение", где актриса снялась вместе с Майклом Дугласом, она стала настоящим секс-символом Голливуда.
2. Барбра Стрейзенд (Barbra Streisand)
Эту голливудскую актрису и обладательницу заветной статуэтки Оскар ну никак не назовешь красавицей.
Не зря именно за Стрейзанд прочно закрепилось прозвище "самая некрасивая красавица". Однако, ни огромный нос, ни мало пропорциональное лицо не помешали девушке стать одной из самых популярных актрис Голливуда и настоящей любимицей миллионов зрителей.
3. Ума Турман (Uma Thurman)
Как только её не называли: и каланча (чересчур высокая, худая и нескладная), и лошадь (вытянутое лицо), и практически мужские ступни (размер ноги у актрисы 42)…
Всё это вызывало кучу комплексов у актрисы, когда она была совершенной юной девочкой. Однако, для всех поклонников таланта Умы Турман, она настоящий секс –символ Голливуда и одна из самых привлекательных женщин мира.
4. Тильда Суинтон (Tilda Swinton)
Тильда Суинтон заметно отличается от обычных киношных красоток. У актрисы нетипичная для Голливуда внешность, весьма разнящаяся с привычными стандартами красоты.
Кто-то называет её инопланетянкой. И ведь правда, в её белесой красоте есть что-то инопланетное и неземное.
Отсутствие красоты, которая свойственна большинству голливудских красавиц, никак не повлияло на популярность актрисы. Каждая её роль яркая и неоднозначная, впрочем, как и сама Тильда.
Зритель просто обожает ее за мастерство, талант и бешенную харизму.
5. Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker)
Сара Джессика Паркер никогда не отличилась ярко выраженной красотой. Более того, некоторые называли её откровенно страшной.
Да и сама актриса неоднократно признавалась в том, что всегда считала себя угловатой и некрасивой. Всю жизнь её преследуют комплексы по поводу собственной внешности.
Однако, после выхода сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер проснулась знаменитой. Её персонаж -модница Керри Бредшоу полюбилась многим. Актриса моментально стала иконой стиля и одной из самых привлекательных женщин Голливуда.
6. Джулия Робертс (Julia Roberts)
Это сегодня голливудская улыбка ассоциируется у многих именно с обезоруживающей улыбкой главной красотки Голливуда Джулией Робертс.
А ведь было время, когда актриса страдала из-за издевок в свой адрес. Девушку дразнили из-за довольно крупного рта. Любимицу миллионов в детстве обзывали, называя её то лягушкой, то жабой.
Итак, безупречная улыбка? Или огромный лягушачий рот? Конечно же, первое. Именно эта часть лица стала изюминкой актрисы и сделала её узнаваемой по всему миру.
А после выхода фильма "Красотка" Робертс стала настоящим секс-символом Голливуда. Она и сегодня считается одной из самых привлекательных женщин кинематографа.
7. Мэгги Джилленхол (MaggieGyllenhall)
Мэгги Джилленхол родилась позже того времени, когда её внешность считалась бы эталонной.
Пожалуй, 30-е годы прошлого столетия, это именно её время. К сожалению, опущенные уголки глаз Мэгги не придают ей шарма или красоты. Увы, это сейчас не модно.
8. Тори Спеллинг (Tori Spelling)
То ли возраст, то ли многочисленные пластические операции (по большей степени, неудачные), сделали и без того не из самой красивой актрисы настоящую страшилу.
Звезду молодежного сериала 90-х "Беверли хилз 90210" явно нельзя причислить к роковым красоткам.
9. Хилари Суонк (Hilary Swank)
Хилари Суонк является обладательницей довольно тяжелой нижней части черепа. У актрисы грубые черты лица и выступающая челюсть.
Однако, сама Хилари мало переживает на этот счет, шутит и не боится выглядеть не как все девушки в Голливуде.
Кроме того, Суонк говорит, что популярность ей принесли не самые женственные роли. И, кажется, в её словах есть доля истина: свой первый Оскар актрисе достался за роль транссексуала в скандальной киноленте "Парни не плачут", а второй - за роль женщины-боксера в нашумевшем фильме "Малышка на миллион".
Читайте также: 49-летняя итальянка покорила Instagram точеной фигурой. Фото
10. Бьорк
Еще одно совершенное неземное создание - исландская актриса и певица Бьорк.
Её лицо, форма ушей, да и вообще весь образ в целом делает её похожей на эльфа, инопланетного пришельца –другими словами, на кого угодно, но только не на типичную красавицу.
Однако, несмотря на свою некрасивость, Бьорк покорила сердца миллионов фанатов по всему миру.
Возможно, именно такая нестандартная внешность сделала её настолько популярной по всему миру, впрочем, как и её волшебный голос и пронзительная неподдельная искренность, которая вызывает у всех мурашки по телу.
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