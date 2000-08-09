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Лучшие уличные снимки по версии LensCulture. Фото

Лучшие уличные снимки по версии LensCulture. ФотоПобедителей выбирали из 170 стран.

Международное жюри фотоконкурса LensCulture Street Photography Awards выбрало победителей 2018 года. В этот раз свои работы в журнал LensCulture прислали конкурсанты из 170 стран, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.

Организаторы фотоконкурса постарались отобрать в число лучших те кадры, что отражают наиболее интересный подход к современной уличной съемке.

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Судьи объявили 39 финалистов, победителей в категориях «Серия фотографий» и «Одиночное изображение», а также отметили некоторые работы как «выбор жюри».

Лучшие уличные снимки по версии LensCulture. Фото
Лучшие уличные снимки по версии LensCulture. Фото
Лучшие уличные снимки по версии LensCulture. Фото
Лучшие уличные снимки по версии LensCulture. Фото
Лучшие уличные снимки по версии LensCulture. Фото
Лучшие уличные снимки по версии LensCulture. Фото
Лучшие уличные снимки по версии LensCulture. Фото
Лучшие уличные снимки по версии LensCulture. Фото
Лучшие уличные снимки по версии LensCulture. Фото
Лучшие уличные снимки по версии LensCulture. Фото
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 Теги: фото, конкурс

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Сегодня, 16:14 » Автор: Анна Мартынова
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