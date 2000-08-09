Раздел: Фоторепортажи
Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото
Съемки фильмов - невероятно увлекательный процесс.
Пожалуй, каждый любитель кино хотел бы побывать на съёмочной площадке. Ведь порой за кадром остаются не менее интересные моменты, чем попадают на киноплёнку. В этом обзоре собраны уникальные фотографии, которые позволяют окунуться с мир кинематографа и увидеть своих любимых актёров в неформальной обстановке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. «Властелин Колец»
Закадровый кадр во время съёмок фильма Властелин колец: Братство Кольца, снятый режиссёром Питером Джексоном.
2. В перерывах между съёмками
«Гарри Поттер и Дары Смерти».
3. «Игра престолов»
Игра в карты в перерыве между съёмками американского телесериала в жанре фэнтези.
4. «300 спартанцев»
Наставления режиссера перед началом съёмок финальной сцены.
5. «Криминальное чтиво»
Джон Траволта и Брюс Уиллис.
6. Ума Турман и Люси Лью
Памятная фотография после удачно снятой финальной сцены.
7. Съёмки фантастического фильма «Матрица»
Хьюго Уоллес Уивинг и муляжные головы.
8. Финальная сцена
Во время съёмок исторического художественного фильма режиссёра Ридли Скотта.
9. Вин Дизель
«Форсаж».
10. Джек Доусон и Роза Дьюитт Бьюкейтер
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
11. Гэндальф и его дублеры
Центральный персонаж и его дублеры.
12. Перерыв на съёмочной площадке
В перерыве между съёмками фильма «Звёздные войны».
13. Закулисье известного фильма
«Ходячие мертвецы».
14. «Тёмный Рыцарь: Возрождение Легенды»
Памятная фотография.
Читайте также: Факты из жизни американцев, удивляющие иностранцев. Фото
15. «Ганнибал»
Энтони Хопкинс и Джулианна Мур.
Пожалуй, каждый любитель кино хотел бы побывать на съёмочной площадке. Ведь порой за кадром остаются не менее интересные моменты, чем попадают на киноплёнку. В этом обзоре собраны уникальные фотографии, которые позволяют окунуться с мир кинематографа и увидеть своих любимых актёров в неформальной обстановке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. «Властелин Колец»
Закадровый кадр во время съёмок фильма Властелин колец: Братство Кольца, снятый режиссёром Питером Джексоном.
2. В перерывах между съёмками
«Гарри Поттер и Дары Смерти».
3. «Игра престолов»
Игра в карты в перерыве между съёмками американского телесериала в жанре фэнтези.
4. «300 спартанцев»
Наставления режиссера перед началом съёмок финальной сцены.
5. «Криминальное чтиво»
Джон Траволта и Брюс Уиллис.
6. Ума Турман и Люси Лью
Памятная фотография после удачно снятой финальной сцены.
7. Съёмки фантастического фильма «Матрица»
Хьюго Уоллес Уивинг и муляжные головы.
8. Финальная сцена
Во время съёмок исторического художественного фильма режиссёра Ридли Скотта.
9. Вин Дизель
«Форсаж».
10. Джек Доусон и Роза Дьюитт Бьюкейтер
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
11. Гэндальф и его дублеры
Центральный персонаж и его дублеры.
12. Перерыв на съёмочной площадке
В перерыве между съёмками фильма «Звёздные войны».
13. Закулисье известного фильма
«Ходячие мертвецы».
14. «Тёмный Рыцарь: Возрождение Легенды»
Памятная фотография.
Читайте также: Факты из жизни американцев, удивляющие иностранцев. Фото
15. «Ганнибал»
Энтони Хопкинс и Джулианна Мур.
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