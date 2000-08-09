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Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. ФотоСъемки фильмов - невероятно увлекательный процесс.

Пожалуй, каждый любитель кино хотел бы побывать на съёмочной площадке. Ведь порой за кадром остаются не менее интересные моменты, чем попадают на киноплёнку. В этом обзоре собраны уникальные фотографии, которые позволяют окунуться с мир кинематографа и увидеть своих любимых актёров в неформальной обстановке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. «Властелин Колец»

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


Закадровый кадр во время съёмок фильма Властелин колец: Братство Кольца, снятый режиссёром Питером Джексоном.

2. В перерывах между съёмками

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Гарри Поттер и Дары Смерти».

3. «Игра престолов»

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


Игра в карты в перерыве между съёмками американского телесериала в жанре фэнтези.

4. «300 спартанцев»

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


Наставления режиссера перед началом съёмок финальной сцены.

5. «Криминальное чтиво»

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


Джон Траволта и Брюс Уиллис.

6. Ума Турман и Люси Лью

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


Памятная фотография после удачно снятой финальной сцены.

7. Съёмки фантастического фильма «Матрица»

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


Хьюго Уоллес Уивинг и муляжные головы.

8. Финальная сцена

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


Во время съёмок исторического художественного фильма режиссёра Ридли Скотта.

9. Вин Дизель

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Форсаж».

10. Джек Доусон и Роза Дьюитт Бьюкейтер

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

11. Гэндальф и его дублеры

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


Центральный персонаж и его дублеры.

12. Перерыв на съёмочной площадке

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


В перерыве между съёмками фильма «Звёздные войны».

13. Закулисье известного фильма

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


«Ходячие мертвецы».

14. «Тёмный Рыцарь: Возрождение Легенды»

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


Памятная фотография.

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15. «Ганнибал»

Редкие снимки со съемочных площадок культовых фильмов. Фото


Энтони Хопкинс и Джулианна Мур.
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 Теги: кино, фильм

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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