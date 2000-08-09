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Необычные вещи, существовавшие еще в древности. Фото

Необычные вещи, существовавшие еще в древности. ФотоЭти вещи вызывают много вопросов.

В ежедневном арсенале современного человека достаточно много различных изобретений, которые делают его жизнь гораздо проще. И мало кто задумывается, что многие из этих вещей в той или иной форме появились ещё несколько тысяч лет назад. Конечно, выглядели они несколько по-другому, но функции выполняли всё те же, что и сегодня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. Гренландские меховые стринги

Необычные вещи, существовавшие еще в древности. Фото


Одежда была довольно «скромной» на протяжении всей истории. Но оказывается, что современные стринги существуют уже на удивление давно, а гренландские инуиты носят их на протяжении нескольких сотен лет. «Naatsit» представляют собой традиционные стринги, но сделанные... из кожи и меха, и сшитые с помощью китовых сухожилий или нитей из оленьей шерсти. Их обычно украшали бисером и носили в качестве нижнего белья как мужчины, так и женщины.

2. Священный двадцатигранный кубик

Необычные вещи, существовавшие еще в древности. Фото


Кубики существуют уже целую вечность. Но в Метрополитен-музее есть старейший в мире 20-гранный кубик из Египта, датируемый периодом Птолемеев (ему больше 2000 лет). О нем мало что известно, за исключением того, что кубик имеет высоту 2,5 см, сделан из серпентина (камня со змеевидными пятнами) и что на его грани нанесены греческие буквы.

Историю артефакта можно проследить только в течение последних 100 лет, когда преподобный Чонси Мерч приобрел его, выполняя миссионерскую работу в Египте. Но маловероятно, что древние ремесленники создали его для настольных RPG или даже азартных игр. Скорее всего, кубик использовался для гаданий или ритуальных обрядов.

3. Постельные принадлежности и репеллент против комаров

Необычные вещи, существовавшие еще в древности. Фото


Согласно антикварным «кроватям», найденным в Южной Африке, «пещерные люди» были гораздо более креативными, чем их привыкли считать. Археологи обнаружили 77 000-летние матрасы на участке Сибуду в пещере, вырезанной в песчаных скалах. Эти матрасы-подстилки были сделаны, по крайней мере, из 15 слоев лекарственных растений, в то числе осоки и камышей. В частности, люди собирали речную дикую айву, известную своими отпугивающими комаров свойствами. Матрасы Сибуду на 50 000 лет старше, чем самые старые постельные принадлежности, и удивительно удобны, потому что их делали толщиной 30 сантиметров и постоянно обновляли растения.

4. Кипрские опийные кувшины

Необычные вещи, существовавшие еще в древности. Фото


Древние народы использовали разнообразные наркотики, общепринятые для их региона. Жители «Плодородного полумесяца» делали алкоголь, а мезоамериканцы предпочитали психоактивные растения. Недавно ученые обнаружили первые свидетельства употребления наркотиков на Ближнем Востоке. В традиционно консервативном регионе исследователи обнаружили значительную площадь, где древние киприоты массово производили ритуальные наркотики и лекарства, в том числе опиумные вещества. Хранили же изготовленный опиум в кувшинах. Исследователи обнаружили эти кувшины на местных религиозных объектах, а также в довольно удаленных Леванте и Египте (т. е. 4 000 лет назад велась торговля опиумом).

5. Древнеегипетское наращивание волос

Необычные вещи, существовавшие еще в древности. Фото


Египтяне рассматривали волосы как символ статуса, поэтому неудивительно, что они придумали наращивание волос, а также гели, чтобы выглядеть как можно лучше, как в жизни, так и после смерти. Восстановленный 3300-летний труп из Амарны имел «очень сложную прическу из примерно 70 косичек», прикрепленных к различным частям головы. Археологи нашли множество других египетских тел с нарощенными волосами, которые сохранились достаточно хорошо. Аналогичным образом, исследование восемнадцати 3500-летних мумий возрастом от 4 до 58 лет показало, что на волосах девяти из них были следы жирного раствора, т.е. геля.

6. Древняя пузырчатая пленка из растений

Необычные вещи, существовавшие еще в древности. Фото


В 2014 году археологи обнаружили римские бронзовые горшки в Уилтшире, Англия. Уникальным этот клад сделало высушенное органическое вещество, обнаруженное вокруг них. Оказывается, 1500-летние горшки были завернуты в самую старую пузырчатую пленку в истории, которая была сделана из... растений. Анализ пыльцы выявил смесь орляка, васильков и других эндемичных растений и цветов, включая клевер и лютик. Также по остаткам растений удалось установить дату. Исследователи полагают, что горшки были захоронены V - VI веках.

7. Символическая керамика Моче

Необычные вещи, существовавшие еще в древности. Фото


Проживающая в северном Перу до инков народность Моче существовала в течение 700 лет, прежде чем исчезла по таинственным (возможно, экологическим) причинам. Помимо храмов, гробниц и ирригационных каналов Моче оставили после себя коллекцию самой красивой и самой причудливой доколумбовой керамики. А что самое интересное, у них даже не было гончарного круга. В отличие от скучных изделий, созданных другими культурами, Моче делали свои сосуды в форме животных, растений, портретов, а также религиозных и природных сцен. Некоторые из сосудов отправляли в качестве подарков соседним общинам, а другие помещали в гробницы в качестве погребальных реликвий.

8. Роскошные подушки викингов с набивкой из перьев

Необычные вещи, существовавшие еще в древности. Фото


Известные в основном своими грабежами, викинги также делали некоторые из самых шикарных подушек и одеял в истории. Археологи, раскапывающие курганы викингов в Норвегии, обнаружили, что свирепые воители любили спать с комфортом. Они использовали подушки и пуховые одеяла, набитые перьями. Более того, исследования показали, что викинги не наполняли свои постельные принадлежности любыми «мусорными» перьями, которые они могли найти. Вместо этого они использовали хорошо сочетание перьев редких и распространенных птиц, чтобы создать в конечном итоге мягкие, но удерживающие форму подушки.

9. Красивое римское камео-стекло

Необычные вещи, существовавшие еще в древности. Фото


Раннее стеклоделие было очень сложным процессом. Неуклюжие методы позволяли производить только около одной бутылки в неделю, поэтому стеклянная посуда ценилась не меньше, чем драгоценные металлы и драгоценные камни. Затем, в 50 г. до н.э., римляне изобрели стеклодув, что позволило упростить формирование. Когда они объединили это с улучшенной технологией печи, римляне вскоре начали изготавливать стекло более массово. Это немного обесценило стекло, пока римляне не сделали его снова роскошным, изобретя в 27 г. до н.э. - 68 г. н.э. так называемое «камео-стекло». Его изготавливали посредством травления и резьбы по плавленым слоям разноцветного стекла.

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10. Первая игрушечная машина

Необычные вещи, существовавшие еще в древности. Фото


В одном из старейших поселений мира были обнаружены 5000-летние детские игрушки, в том числе самая древняя в мире игрушечная «машина» - земляная четырехколесная колесница. Игрушка нашлась в комплексе гробниц в городе Согматар, Турция, в некрополе и религиозном центре, посвященном богу Луны, Сину. Одна из гробниц, вероятно, была могилой ребенка, поскольку в ней кроме игрушки была погремушка, украшенная рисунками птиц. Как и колесница, погремушка является самой старой в своем роде. Мало кто мог позволить себе такие сложные игрушки, поэтому они, вероятно, были сделаны для детей влиятельных особ бронзового века.
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 Теги: древность, история

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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