Секреты авиакомпаний, о которых знают лишь стюардессы. Фото

Секреты о перелетах.



Самолетами ежедневно пользуются сотни тысяч пассажиров, но в то же время этот вид транспорта до сих пор овеян домыслами и предубеждениями. Люди боятся летать, несмотря на то, что статистика упорно твердит: в автомобильных авариях погибает гораздо больше пассажиров. Команды пилотов и стюардесс проходят серьезные тренировки, чтобы суметь отреагировать на любую ситуацию. Специалисты развеяли все опасения, и теперь можно не боясь бронировать билет на самолет, передает



1. Просьба выключить мобильные телефоны







Экипаж самолета не просто так обращается к пассажирам с просьбой выключить портативные электронные устройства. Выполнять это нужно незамедлительно, поскольку включенные мобильные могут сбивать показания учетных приборов, и это затруднит взлет и посадку или вообще приведет к аварии. Кроме того, в экстренном случае любые девайсы могут превратиться в крохотные реактивные снаряды.



2. Автоматический апгрейд места







Купить билет в эконом-классе, а лететь в бизнес-классе – это все равно, что выиграть в лотерею. Шансы есть, но они очень невелеки. Обычно апгрейд мест перед посадкой делают для тех беременных женщин в случае, если их положение уже визуально заметно. Также исключение могут сделать для пассажиров, чье поведение вызывает симпатию (для добряков, людей, которые хорошо одеты, или просто для друзей команды экипажа.



3. Диетическая кола – напиток, который неудобнее всего наливать на высоте







Пассажиры, которые заказывают диетическую Кока-колу даже не догадываются, как замедляют процесс обслуживания других пассажиров. В воздухе пенка оседает в три раза медленнее, поэтому и налить всего один стаканчик все равно, что на земле – три.



4. Стюардессы ищут любовь в небе







Девушкам, которые устраиваются на работу, не запрещено заводить романтические знакомства, поэтому некоторые из них охотно флиртуют с пассажирами. Случайная встреча ведь запросто может перерасти в нечто большее.



5. Душевая кабинка – не место для свиданий







Пары, которые хотят испытать особые ощущения от полета, и пробуют сбежать в душевую кабинку, очень рискуют: на самом деле такие кабинки открываются снаружи, так что можно остаться застигнутым врасплох в самый неподходящий момент.



6. Нездоровая еда на борту







Какими бы «натуральными» вам не казались блюда в меню, на самом деле здоровая еда и самолеты – вещи не совсем совместимые, поскольку еда должна оставаться «свежей» в таких условиях. Чтобы облегчить себе полет, можно позаботиться о здоровом перекусе заранее и взять его с собой в ручную кладь.



7. Неискренние улыбки







Согласно правилам авиакомпаний, стюардессы должны с улыбкой на лице встречать всех пассажиров у входа в самолет. На самом же деле, именно в этот момент они проводят первичный осмотр пассажиров, вычисляя, кто из них потенциальный заводила, любитель выпить или просто слишком нервничает. За такими пассажирами во время полета будут присматривать.



8. Смертельная посадка







На борту пассажирам рассказывают, что в случае авиакатастрофы или аварийной посадки необходимо наклонить голову вперед, стараясь «зажать» ее между ног. Часто пассажиры ошибочно полагают, что такая поза придумана для быстрой и безболезненной смерти, но на самом деле это помогает защитить жизненно важные органы и повысить шансы на спасение.



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9. Перегрузка из-за тяжелых чемоданов







Не стоит бояться перегрузки в случае, если каждый пассажир привезет с собой тяжелые чемоданы. На самом деле вес багажа рассчитан с запасом, да и для того, чтобы «добрать» необходимый вес и равномерно распределить его по борту, авиакомпании часто перевозят обыкновенные мешки с песком. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Самолетами ежедневно пользуются сотни тысяч пассажиров, но в то же время этот вид транспорта до сих пор овеян домыслами и предубеждениями. Люди боятся летать, несмотря на то, что статистика упорно твердит: в автомобильных авариях погибает гораздо больше пассажиров. Команды пилотов и стюардесс проходят серьезные тренировки, чтобы суметь отреагировать на любую ситуацию. Специалисты развеяли все опасения, и теперь можно не боясь бронировать билет на самолет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Экипаж самолета не просто так обращается к пассажирам с просьбой выключить портативные электронные устройства. Выполнять это нужно незамедлительно, поскольку включенные мобильные могут сбивать показания учетных приборов, и это затруднит взлет и посадку или вообще приведет к аварии. Кроме того, в экстренном случае любые девайсы могут превратиться в крохотные реактивные снаряды.Купить билет в эконом-классе, а лететь в бизнес-классе – это все равно, что выиграть в лотерею. Шансы есть, но они очень невелеки. Обычно апгрейд мест перед посадкой делают для тех беременных женщин в случае, если их положение уже визуально заметно. Также исключение могут сделать для пассажиров, чье поведение вызывает симпатию (для добряков, людей, которые хорошо одеты, или просто для друзей команды экипажа.Пассажиры, которые заказывают диетическую Кока-колу даже не догадываются, как замедляют процесс обслуживания других пассажиров. В воздухе пенка оседает в три раза медленнее, поэтому и налить всего один стаканчик все равно, что на земле – три.Девушкам, которые устраиваются на работу, не запрещено заводить романтические знакомства, поэтому некоторые из них охотно флиртуют с пассажирами. Случайная встреча ведь запросто может перерасти в нечто большее.Пары, которые хотят испытать особые ощущения от полета, и пробуют сбежать в душевую кабинку, очень рискуют: на самом деле такие кабинки открываются снаружи, так что можно остаться застигнутым врасплох в самый неподходящий момент.Какими бы «натуральными» вам не казались блюда в меню, на самом деле здоровая еда и самолеты – вещи не совсем совместимые, поскольку еда должна оставаться «свежей» в таких условиях. Чтобы облегчить себе полет, можно позаботиться о здоровом перекусе заранее и взять его с собой в ручную кладь.Согласно правилам авиакомпаний, стюардессы должны с улыбкой на лице встречать всех пассажиров у входа в самолет. На самом же деле, именно в этот момент они проводят первичный осмотр пассажиров, вычисляя, кто из них потенциальный заводила, любитель выпить или просто слишком нервничает. За такими пассажирами во время полета будут присматривать.На борту пассажирам рассказывают, что в случае авиакатастрофы или аварийной посадки необходимо наклонить голову вперед, стараясь «зажать» ее между ног. Часто пассажиры ошибочно полагают, что такая поза придумана для быстрой и безболезненной смерти, но на самом деле это помогает защитить жизненно важные органы и повысить шансы на спасение.Не стоит бояться перегрузки в случае, если каждый пассажир привезет с собой тяжелые чемоданы. На самом деле вес багажа рассчитан с запасом, да и для того, чтобы «добрать» необходимый вес и равномерно распределить его по борту, авиакомпании часто перевозят обыкновенные мешки с песком.



