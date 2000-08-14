Раздел: Фоторепортажи
Эмоции человека в снимках легенды уличной фотографии. Фото
Избранные фотографии Питера Тёрнли.
Питер Тёрнли известен документальными репортажами о реалиях человеческого существования во всём мире. Его работы 43 раза печатались на обложке Newsweek и публикуются в самых престижных международных изданиях. Тёрнли работал в более 90 странах и за последние тридцать лет был свидетелем большинства важнейших событий геополитического и исторического значения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Фотожурналист с мировым именем начал карьеру уличным фотографом. Свои первые кадры сделал в 1972 году в родном городке Форт-Уэйне, штат Индиана. Удивительно, что у Питера Тёрнли есть брат-близнец Дэвид, тоже фотограф, лауреат Пулитцеровской премии, двух World Press Photos of the Year и премии имени Роберта Капы за мужество.
Увлечение Питера Тёрнли фотографией началось с книги французского мастера Анри Картье-Брессона, которую ему подарили родителей, когда он травмировал колено во время футбольного матча в школе. Так в 16 лет он открыл для себя фотографию. Работы Картье-Брессона побудили его находить красоту в обыкновенных моментах повседневной жизни. Внезапно спорт уступил место новому способу самовыражения. Главным занятием Тёрнли стали бесчисленные вылазки с фотокамерой в центр родного города.
Я воспринял фотожурналистику как средство общения, побуждения и вдохновения, а также документирования истории. Я использовал фотокамеру как инструмент, с которым я могу громко заявлять о несправедливости, утверждая красивое и доброе. Моё тело и душа сталкивались со многими размерностями человеческого состояния, от самого восхитительного до самого жалкого. Когда я оборачиваюсь на свою жизнь как фотограф, я чувствую себя благословленным и счастливым, потому что мне выпало испытать так много замечательных чувств, самое значимое из которых – ощущение жизни, её мощи.
После учёбы в Мичиганском университете в 1975 году он на восемь месяцев уехал в Париж, которым очаровался ещё в школьные годы. Изображения романтического города завораживали Тёрнли и погружали в мечты через работы таких великих фотографов, как Роберт Капа, Анри Картье-Брессон, Эжен Атже, Брассаи, Робер Дуано, Вилли Рони, Марк Рибу, Андре Кертеc. С 1978 года он переехал в столицу Франции.
В первые годы жизни в Париже Тёрнли познакомился со многими великими французскими фотографами, которые его вдохновили и повлияли на его жизнь.
Эдуард Буба и Робер Дуано поддержали меня и вдохновили. Йозеф Куделка, которого я встретил в Люксембургских садах с его чудесной потрёпанной Leica, научил меня на собственном примере ценить кочевой образ жизни, подобный тому, как живут цыгане, которых он так часто фотографирует. А Андре Кертес однажды говорил со мной на балконе моей чердачной квартиры на острове Сите о важности понимания освещения в фотографии… Встречи с Анри Картье-Брессоном всегда напоминали, что основа фотографии – это не камера, плёночная или цифровая, а исследование и созерцание богатства жизни и мира вокруг нас.
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Снимая по всему миру, Питер Тёрнли видел человеческое мужество и отчаяние, боль и радость. Он продолжает свои поиски и верит, что лучшие истории ещё впереди. Главное держать разум и глаза открытыми, как однажды в Париже ему сказал Эдуард Буба: « Питер, если ты держишь своё сердце и глаза открытыми, на углу каждой улицы тебя ждет сюрприз».
Питер Тёрнли известен документальными репортажами о реалиях человеческого существования во всём мире. Его работы 43 раза печатались на обложке Newsweek и публикуются в самых престижных международных изданиях. Тёрнли работал в более 90 странах и за последние тридцать лет был свидетелем большинства важнейших событий геополитического и исторического значения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Фотожурналист с мировым именем начал карьеру уличным фотографом. Свои первые кадры сделал в 1972 году в родном городке Форт-Уэйне, штат Индиана. Удивительно, что у Питера Тёрнли есть брат-близнец Дэвид, тоже фотограф, лауреат Пулитцеровской премии, двух World Press Photos of the Year и премии имени Роберта Капы за мужество.
Увлечение Питера Тёрнли фотографией началось с книги французского мастера Анри Картье-Брессона, которую ему подарили родителей, когда он травмировал колено во время футбольного матча в школе. Так в 16 лет он открыл для себя фотографию. Работы Картье-Брессона побудили его находить красоту в обыкновенных моментах повседневной жизни. Внезапно спорт уступил место новому способу самовыражения. Главным занятием Тёрнли стали бесчисленные вылазки с фотокамерой в центр родного города.
Я воспринял фотожурналистику как средство общения, побуждения и вдохновения, а также документирования истории. Я использовал фотокамеру как инструмент, с которым я могу громко заявлять о несправедливости, утверждая красивое и доброе. Моё тело и душа сталкивались со многими размерностями человеческого состояния, от самого восхитительного до самого жалкого. Когда я оборачиваюсь на свою жизнь как фотограф, я чувствую себя благословленным и счастливым, потому что мне выпало испытать так много замечательных чувств, самое значимое из которых – ощущение жизни, её мощи.
После учёбы в Мичиганском университете в 1975 году он на восемь месяцев уехал в Париж, которым очаровался ещё в школьные годы. Изображения романтического города завораживали Тёрнли и погружали в мечты через работы таких великих фотографов, как Роберт Капа, Анри Картье-Брессон, Эжен Атже, Брассаи, Робер Дуано, Вилли Рони, Марк Рибу, Андре Кертеc. С 1978 года он переехал в столицу Франции.
В первые годы жизни в Париже Тёрнли познакомился со многими великими французскими фотографами, которые его вдохновили и повлияли на его жизнь.
Эдуард Буба и Робер Дуано поддержали меня и вдохновили. Йозеф Куделка, которого я встретил в Люксембургских садах с его чудесной потрёпанной Leica, научил меня на собственном примере ценить кочевой образ жизни, подобный тому, как живут цыгане, которых он так часто фотографирует. А Андре Кертес однажды говорил со мной на балконе моей чердачной квартиры на острове Сите о важности понимания освещения в фотографии… Встречи с Анри Картье-Брессоном всегда напоминали, что основа фотографии – это не камера, плёночная или цифровая, а исследование и созерцание богатства жизни и мира вокруг нас.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Снимая по всему миру, Питер Тёрнли видел человеческое мужество и отчаяние, боль и радость. Он продолжает свои поиски и верит, что лучшие истории ещё впереди. Главное держать разум и глаза открытыми, как однажды в Париже ему сказал Эдуард Буба: « Питер, если ты держишь своё сердце и глаза открытыми, на углу каждой улицы тебя ждет сюрприз».
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