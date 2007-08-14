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Художник создает необычные картины из камней. Фото

Художник создает необычные картины из камней. ФотоВыглядит очень необычно.

Родиться и расти в Фано означает жить в симбиозе с морем и его песчаными пляжами, усыпанными камнями. Одна из самых увлекательных игр в этих краях - это изучение маленьких камушков необычной формы, которые напоминают что-то или кого-то, передает Хроника.инфо со ссылкой на УБР.

Стефано Фурлани, будучи приверженцем сохранения традиций, передал это увлечение сыну Давиду, когда тому было 3 года. Он сразу же проникся этим даром природы. Включив воображение, он принялся старательно искать необычные камни с уникальной геометрией.

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Отец и сын собирали и раскладывали эти камни вместе, сидя на пляже под зонтиком. Так они стали создавать все более сложные и детальные композиции. Проблема была лишь в том, что после создания каменных картин оставалось лишь наблюдать, как их разрушает прилив. Это навело Стефано на мысль о том, чтобы положить камни на деревянную основу и сделать их настоящими картинами.

Художник создает необычные картины из камней. Фото
Художник создает необычные картины из камней. Фото
Художник создает необычные картины из камней. Фото
Художник создает необычные картины из камней. Фото
Художник создает необычные картины из камней. Фото
Художник создает необычные картины из камней. Фото
Художник создает необычные картины из камней. Фото
Художник создает необычные картины из камней. Фото
Художник создает необычные картины из камней. Фото
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 Теги: камни, художник

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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